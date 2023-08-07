Жителю Тюменской области сломали глазницу и нос за то, что он мешал отдыху компании

В Ишиме (Тюменская область) мужчина в драке получил перелом носа и глазницы. Конфликт возник из-за того, что он мешал компании молодых людей отдыхать в кафе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
«В медицинское учреждение поступил мужчина с переломом костей носа и глазницы. Полиция выяснила, что травмы ему нанес неизвестный мужчина возле одного из кафе в городе Ишим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По камерам был установлен второй участник драки. Молодой человек рассказал полицейским, что ударил по лицу пострадавшего за то, что тот мешал его компании веселиться в кафе. Юноше грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.