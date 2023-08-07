07 августа 2023

Жителю Тюменской области сломали глазницу и нос за то, что он мешал отдыху компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Мужчина с травмами обратился к медикам Фото:

В Ишиме (Тюменская область) мужчина в драке получил перелом носа и глазницы. Конфликт возник из-за того, что он мешал компании молодых людей отдыхать в кафе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

«В медицинское учреждение поступил мужчина с переломом костей носа и глазницы. Полиция выяснила, что травмы ему нанес неизвестный мужчина возле одного из кафе в городе Ишим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По камерам был установлен второй участник драки. Молодой человек рассказал полицейским, что ударил по лицу пострадавшего за то, что тот мешал его компании веселиться в кафе. Юноше грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ишиме (Тюменская область) мужчина в драке получил перелом носа и глазницы. Конфликт возник из-за того, что он мешал компании молодых людей отдыхать в кафе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. «В медицинское учреждение поступил мужчина с переломом костей носа и глазницы. Полиция выяснила, что травмы ему нанес неизвестный мужчина возле одного из кафе в городе Ишим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По камерам был установлен второй участник драки. Молодой человек рассказал полицейским, что ударил по лицу пострадавшего за то, что тот мешал его компании веселиться в кафе. Юноше грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...