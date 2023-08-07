Впервые в Курганской области в грозу подключили спецоборудование

В Курганской области энергетики применили новое оборудование (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время грозы в Курганской области отключенные для безопасности подстанции переподключили к установке обратной трансформации. Оборудование позволило обеспечить электричеством 17 населенных пунктов в Варгашинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО.

«В СУЭНКО впервые применили установку обратной трансформации во время прохождения грозового фронта в Зауралье. Установка обратной трансформации — это высоковольтное мобильное оборудование для временного электроснабжения потребителей во время массовых отключений», — говорится в релизе.

В июле из-за повреждения воздушной линии во время сильной грозы погасли две трансформаторные подстанции и отходящие от них восемь воздушных линий. В результате без напряжения остались потребители в 17 населенных пунктах, где проживают 2 000 человек.

Пока сотрудники филиала «Курганских электрических сетей» ремонтировали оборудование, так как резервной схемы питания не было, было принято решение применить установку обратной трансформации. Таким образом, в течение 1,5 часа возобновилось электроснабжение всех обесточенных из-за грозы потребителей в 17 населенных пунктах. Восстановительные работы велись более суток, а люди не лишились света.