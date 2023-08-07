07 августа 2023

В челябинском городе проверят медиков после убийства мигрантом бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
После смерти бойца Антона Чашкина минздрав проверяет работу медиков больницы Катав-Ивановска Фото:
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Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) после убийства мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом бойца Антона Чашкина проверят местных медиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, специалисты оценят работу по оказанию медпомощи.

«Министерство здравоохранения области инициирует ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности районной больницы Катав-Ивановска. Будет дана оценка медицинской помощи, оказанной пациенту», — отметили URA.RU в минздраве.

По результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациенту, будет дана оценка действий медработников. Сроки проведения мониторинга не называются.

В Юрюзани Чашкин находился в отпуске после участия в боевых действиях в ходе СВО и должен был отправиться на фронт после 2 августа. В ночном кафе 22 августа произошел конфликт с мигрантом из Таджикистана, после чего бойцу потребовалась помощь медиков. Воспитывавшая Чашкина бабушка Зинаида Обухова рассказала URA.RU, что пострадавшего врач не сразу приняла на лечение, а лишь на следующее утро, когда он так и не пришел в сознание. Военнослужащий скончался 2 августа в больнице Сатки. Все 10 дней он находился в коме. Погребение бойца состоялось на Аллее Славы в Юрюзани. Родные поблагодарили администрацию Юрюзани, оказавшую помощь в проведении похорон.

Ашурмахмад скрылся и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении его следственные органы переквалифицировали на более тяжкую статью об убийстве. Первоначально расследование велось по части 1 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) после убийства мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом бойца Антона Чашкина проверят местных медиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, специалисты оценят работу по оказанию медпомощи. «Министерство здравоохранения области инициирует ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности районной больницы Катав-Ивановска. Будет дана оценка медицинской помощи, оказанной пациенту», — отметили URA.RU в минздраве. По результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациенту, будет дана оценка действий медработников. Сроки проведения мониторинга не называются. В Юрюзани Чашкин находился в отпуске после участия в боевых действиях в ходе СВО и должен был отправиться на фронт после 2 августа. В ночном кафе 22 августа произошел конфликт с мигрантом из Таджикистана, после чего бойцу потребовалась помощь медиков. Воспитывавшая Чашкина бабушка Зинаида Обухова рассказала URA.RU, что пострадавшего врач не сразу приняла на лечение, а лишь на следующее утро, когда он так и не пришел в сознание. Военнослужащий скончался 2 августа в больнице Сатки. Все 10 дней он находился в коме. Погребение бойца состоялось на Аллее Славы в Юрюзани. Родные поблагодарили администрацию Юрюзани, оказавшую помощь в проведении похорон. Ашурмахмад скрылся и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении его следственные органы переквалифицировали на более тяжкую статью об убийстве. Первоначально расследование велось по части 1 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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