В челябинском городе проверят медиков после убийства мигрантом бойца СВО

08 августа 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

После смерти бойца Антона Чашкина минздрав проверяет работу медиков больницы Катав-Ивановска Фото: Алексей Казанцев © URA.RU новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) после убийства мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом бойца Антона Чашкина проверят местных медиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, специалисты оценят работу по оказанию медпомощи. «Министерство здравоохранения области инициирует ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности районной больницы Катав-Ивановска. Будет дана оценка медицинской помощи, оказанной пациенту», — отметили URA.RU в минздраве. По результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациенту, будет дана оценка действий медработников. Сроки проведения мониторинга не называются. В Юрюзани Чашкин находился в отпуске после участия в боевых действиях в ходе СВО и должен был отправиться на фронт после 2 августа. В ночном кафе 22 августа произошел конфликт с мигрантом из Таджикистана, после чего бойцу потребовалась помощь медиков. Воспитывавшая Чашкина бабушка Зинаида Обухова рассказала URA.RU, что пострадавшего врач не сразу приняла на лечение, а лишь на следующее утро, когда он так и не пришел в сознание. Военнослужащий скончался 2 августа в больнице Сатки. Все 10 дней он находился в коме. Погребение бойца состоялось на Аллее Славы в Юрюзани. Родные поблагодарили администрацию Юрюзани, оказавшую помощь в проведении похорон. Ашурмахмад скрылся и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении его следственные органы переквалифицировали на более тяжкую статью об убийстве. Первоначально расследование велось по части 1 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) после убийства мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом бойца Антона Чашкина проверят местных медиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, специалисты оценят работу по оказанию медпомощи. «Министерство здравоохранения области инициирует ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности районной больницы Катав-Ивановска. Будет дана оценка медицинской помощи, оказанной пациенту», — отметили URA.RU в минздраве. По результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациенту, будет дана оценка действий медработников. Сроки проведения мониторинга не называются. В Юрюзани Чашкин находился в отпуске после участия в боевых действиях в ходе СВО и должен был отправиться на фронт после 2 августа. В ночном кафе 22 августа произошел конфликт с мигрантом из Таджикистана, после чего бойцу потребовалась помощь медиков. Воспитывавшая Чашкина бабушка Зинаида Обухова рассказала URA.RU, что пострадавшего врач не сразу приняла на лечение, а лишь на следующее утро, когда он так и не пришел в сознание. Военнослужащий скончался 2 августа в больнице Сатки. Все 10 дней он находился в коме. Погребение бойца состоялось на Аллее Славы в Юрюзани. Родные поблагодарили администрацию Юрюзани, оказавшую помощь в проведении похорон. Ашурмахмад скрылся и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении его следственные органы переквалифицировали на более тяжкую статью об убийстве. Первоначально расследование велось по части 1 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.