07 августа 2023

Подросток, зарезавший 17-летнюю подругу, обвинил ее в провокации

© Служба новостей «URA.RU»
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16-летний школьник в момент убийства был под действием наркотиков и алкоголя Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Во время допроса 16-летний подросток из Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве подруги, объяснил, что сделал это из ревности. Школьник считает, что девушка провоцировала его прогулками с парнями. Юноша уже давно употребляет наркотики, сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя. Также выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики», — рассказал собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.

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Во время допроса 16-летний подросток из Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве подруги, объяснил, что сделал это из ревности. Школьник считает, что девушка провоцировала его прогулками с парнями. Юноша уже давно употребляет наркотики, сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя. Также выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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