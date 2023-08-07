Подросток, зарезавший 17-летнюю подругу, обвинил ее в провокации

08 августа 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

16-летний школьник в момент убийства был под действием наркотиков и алкоголя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности Во время допроса 16-летний подросток из Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве подруги, объяснил, что сделал это из ревности. Школьник считает, что девушка провоцировала его прогулками с парнями. Юноша уже давно употребляет наркотики, сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя. Также выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.

Во время допроса 16-летний подросток из Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве подруги, объяснил, что сделал это из ревности. Школьник считает, что девушка провоцировала его прогулками с парнями. Юноша уже давно употребляет наркотики, сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя. Также выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.