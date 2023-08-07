Власти Нового Уренгоя ищут инвесторов для строительства аквапарка

Власти ищут инвесторов, которые построят в Новом Уренгое аквапарк
Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ищут инвесторов для разработки проекта под строительство аквапарка. Об этом мэрия муниципалитета сообщила на странице губернатора региона Дмитрия Артюхова.
«Администрация города Новый Уренгой ведет работу по поиску потенциальных инвесторов для проекта по строительству аквапарка», — написали представители власти, отвечая на просьбу местной жительницы. Горожанка попросила главу Ямала на его стране во «ВКонтакте» помочь построить аквапарк.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске ищут инвесторов для строительства термального комплекса. Тогда в мэрии ответили, что поиск инвесторов — процесс не быстрый.
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