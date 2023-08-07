07 августа 2023

Власти Нового Уренгоя ищут инвесторов для строительства аквапарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие аквапарка "Летолето". Тюмень , катание, надувной круг, водные горки, купание в аквапарке
Власти ищут инвесторов, которые построят в Новом Уренгое аквапарк Фото:

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ищут инвесторов для разработки проекта под строительство аквапарка. Об этом мэрия муниципалитета сообщила на странице губернатора региона Дмитрия Артюхова.

«Администрация города Новый Уренгой ведет работу по поиску потенциальных инвесторов для проекта по строительству аквапарка», — написали представители власти, отвечая на просьбу местной жительницы. Горожанка попросила главу Ямала на его стране во «ВКонтакте» помочь построить аквапарк.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске ищут инвесторов для строительства термального комплекса. Тогда в мэрии ответили, что поиск инвесторов — процесс не быстрый.

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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ищут инвесторов для разработки проекта под строительство аквапарка. Об этом мэрия муниципалитета сообщила на странице губернатора региона Дмитрия Артюхова. «Администрация города Новый Уренгой ведет работу по поиску потенциальных инвесторов для проекта по строительству аквапарка», — написали представители власти, отвечая на просьбу местной жительницы. Горожанка попросила главу Ямала на его стране во «ВКонтакте» помочь построить аквапарк. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске ищут инвесторов для строительства термального комплекса. Тогда в мэрии ответили, что поиск инвесторов — процесс не быстрый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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