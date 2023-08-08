Мать подростка, зарезавшего подругу в Екатеринбурге, расплакалась после суда. Видео

08 августа 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Молодого человека отправили под арест, пока длится следствие Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности Мать 16-летнего подростка, из ревности зарезавшего подругу в квартире на Сортировке в Екатеринбурге, не стала общаться с журналистами после того, как сыну избрали меру пресечения. Она расплакалась, когда сына выводили из зала суда, передает корреспондент URA.RU. «Ничего не буду говорить. Ничего», — заявила женщина в ответ на вопросы журналистов. И расплакалась. По данным издания «Комсомольская правда — Екатеринбург», она недавно родила и находится в декрете. Погибшую девушку она знала. Ранее URA.RU сообщало, что подростка, обвиняемого в убийстве подруги, заключили под стражу на два месяца. До 6 октября он пробудет в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Трагедия произошла в ночь на 7 августа в квартире на Сортировке. 16-летний подросток зарезал свою 17-летнюю подругу из ревности. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал свою девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. В крови задержанного нашли следы алкоголя и наркотиков.

Мать 16-летнего подростка, из ревности зарезавшего подругу в квартире на Сортировке в Екатеринбурге, не стала общаться с журналистами после того, как сыну избрали меру пресечения. Она расплакалась, когда сына выводили из зала суда, передает корреспондент URA.RU. «Ничего не буду говорить. Ничего», — заявила женщина в ответ на вопросы журналистов. И расплакалась. По данным издания «Комсомольская правда — Екатеринбург», она недавно родила и находится в декрете. Погибшую девушку она знала. Ранее URA.RU сообщало, что подростка, обвиняемого в убийстве подруги, заключили под стражу на два месяца. До 6 октября он пробудет в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Трагедия произошла в ночь на 7 августа в квартире на Сортировке. 16-летний подросток зарезал свою 17-летнюю подругу из ревности. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал свою девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. В крови задержанного нашли следы алкоголя и наркотиков.