Мать подростка, зарезавшего подругу в Екатеринбурге, расплакалась после суда. Видео

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Молодого человека отправили под арест, пока длится следствие
Молодого человека отправили под арест, пока длится следствие Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Мать 16-летнего подростка, из ревности зарезавшего подругу в квартире на Сортировке в Екатеринбурге, не стала общаться с журналистами после того, как сыну избрали меру пресечения. Она расплакалась, когда сына выводили из зала суда, передает корреспондент URA.RU.

«Ничего не буду говорить. Ничего», — заявила женщина в ответ на вопросы журналистов. И расплакалась. По данным издания «Комсомольская правда — Екатеринбург», она недавно родила и находится в декрете. Погибшую девушку она знала.

Ранее URA.RU сообщало, что подростка, обвиняемого в убийстве подруги, заключили под стражу на два месяца. До 6 октября он пробудет в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Трагедия произошла в ночь на 7 августа в квартире на Сортировке. 16-летний подросток зарезал свою 17-летнюю подругу из ревности. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал свою девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. В крови задержанного нашли следы алкоголя и наркотиков.

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Мать 16-летнего подростка, из ревности зарезавшего подругу в квартире на Сортировке в Екатеринбурге, не стала общаться с журналистами после того, как сыну избрали меру пресечения. Она расплакалась, когда сына выводили из зала суда, передает корреспондент URA.RU. «Ничего не буду говорить. Ничего», — заявила женщина в ответ на вопросы журналистов. И расплакалась. По данным издания «Комсомольская правда — Екатеринбург», она недавно родила и находится в декрете. Погибшую девушку она знала. Ранее URA.RU сообщало, что подростка, обвиняемого в убийстве подруги, заключили под стражу на два месяца. До 6 октября он пробудет в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Трагедия произошла в ночь на 7 августа в квартире на Сортировке. 16-летний подросток зарезал свою 17-летнюю подругу из ревности. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал свою девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. В крови задержанного нашли следы алкоголя и наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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