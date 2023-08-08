Суд потребовал данные о бывшей вилле сына челябинского экс-губернатора Дубровского в Эмиратах

Сын Бориса Дубровского отдал заграничную недвижимость бывшей жене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области запросил информацию о вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которую сын экс-губернатора Бориса Дубровского Александр отдал супруге Ирине во время развода. Данные затребованы в рамках дела о банкротстве Дубровского-младшего.

«Истребовать от нотариуса […] заверенные копии правоустанавливающих документов на студию площадью 418,18 квадратных метров, находящуюся в ОАЭ (Рас-эль-Хайма). Они предоставлялись Дубровским Александром Борисовичем при заключении соглашения о разделе общего имущества супругов от 11 июня 2020 года», — говорится в решении на сайте арбитража.

Копии документов суд ждет до 8 сентября. Информацию об имуществе Ирины Дубровской, которое ей мог передать бывший супруг, в суде запросил один из кредиторов сына бывшего главы региона — ООО «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование». По его же просьбе суд запросил у налоговой службы данные о фирме «Имущественный центр» («ИЦ»). Эта компания была зарегистрирована на Кипре и принадлежала семье Дубровских. Баланс фирмы оценивался на сумму свыше 700 миллионов рублей. К августу 2022 года «ИЦ» была ликвидирована.

Ранее ООО «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование» потребовала, чтобы Ирина Дубровская вернула экс-супругу Александру коттедж в элитном поселке «Хуторки» в Магнитогорске и эксклюзивный Mercedes-Benz AMG GT. От сестры Александра Дубровского Анны потребовали вернуть брату автомобиль Porshe Carrera. По мнению кредитора, все имущество, которое Дубровский-младший передал бывшей жене, а также сестре Анне, надо включить в конкурсную массу для расплаты по долгам. Суд пока отложил рассмотрение этих ходатайств.

Александр Дубровский подал на свое банкротство в сентябре 2021 года. Общая сумма его долгов превысила 274 миллионов рублей. Однако суд, исходя из тех средств, что имеются у Дубровского-младшего, постановил выплатить кредиторам только 22 миллиона рублей. Теперь они требуют пересмотреть план реструктуризации. Дубровские от общения со СМИ отказываются. Глава семьи Борис Дубровский находится за границей и также, как сын, признан банкротом.