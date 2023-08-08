В ФНС назвали основные претензии к блогерам

ФНС: российские блогеры чаще всего недоплачивают НДФЛ и искусственно дробят бизнес

09 августа 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

В ФНС считают, что блогеров часто подводят плохие бухгалтеры Фото: Александр Елизаров © URA.RU Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила наиболее частные нарушения, которые допускают российские блогеры. Это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). «Самые частые [налоговые нарушения блогеров] — это дробление бизнеса, некорректное отражение прибыли, неуплата НДФЛ», — пишет РБК со ссылкой на информацию от пресс-службы ФНС. Зачастую блогеры нарушают налоговое законодательство по незнанию. По данным ФНС, это случается из-за неграмотного выбора бухгалтера или из-за резкого увеличения доходов, когда блогеры не успевают перейти на необходимый налоговый режим. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в июле предупреждал блогеров с высокими доходами о том, что необходимо добросовестно платить налоги. Большой резонанс получило дело блогера Елены Блиновской, которая была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией из-за неуплаты налогов более 918 миллионов рублей. В уклонении от уплаты налогов обвиняется также блогер Валерия Чекалина (Лерчек). В черный список ФНС попала блогер Оксана Самойлова.

Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила наиболее частные нарушения, которые допускают российские блогеры. Это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). «Самые частые [налоговые нарушения блогеров] — это дробление бизнеса, некорректное отражение прибыли, неуплата НДФЛ», — пишет РБК со ссылкой на информацию от пресс-службы ФНС. Зачастую блогеры нарушают налоговое законодательство по незнанию. По данным ФНС, это случается из-за неграмотного выбора бухгалтера или из-за резкого увеличения доходов, когда блогеры не успевают перейти на необходимый налоговый режим. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в июле предупреждал блогеров с высокими доходами о том, что необходимо добросовестно платить налоги. Большой резонанс получило дело блогера Елены Блиновской, которая была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией из-за неуплаты налогов более 918 миллионов рублей. В уклонении от уплаты налогов обвиняется также блогер Валерия Чекалина (Лерчек). В черный список ФНС попала блогер Оксана Самойлова.