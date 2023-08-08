В ЯНАО тундровик утонул на глазах у родственников

В Приуральском районе ЯНАО утонул мужчина, решивший искупаться неподалеку от стойбища, в котором жил. Его тело из воды достали родственники, но спасти его не удалось, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«По предварительным данным, 7 августа 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в водоеме, расположенном недалеко от его стойбища. Тело утонувшего из воды достали его родственники, они же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Происшествие произошло в 15 километрах от станции Ярынская в Приуральском районе. На месте работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU рассказало, что чаще всего жители Ямала тонут из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. Они выбирают для купания не отведенные для этого места и не соблюдают элементарных мер безопасности.
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