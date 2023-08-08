08 августа 2023
07 августа 2023

В ЯНАО тундровик утонул на глазах у родственников

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, городской пруд, утопленник, покойник
В Приуральском районе тело утонувшего тундровика нашли родственники Фото:

В Приуральском районе ЯНАО утонул мужчина, решивший искупаться неподалеку от стойбища, в котором жил. Его тело из воды достали родственники, но спасти его не удалось, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«По предварительным данным, 7 августа 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в водоеме, расположенном недалеко от его стойбища. Тело утонувшего из воды достали его родственники, они же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Происшествие произошло в 15 километрах от станции Ярынская в Приуральском районе. На месте работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказало, что чаще всего жители Ямала тонут из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. Они выбирают для купания не отведенные для этого места и не соблюдают элементарных мер безопасности.

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В Приуральском районе ЯНАО утонул мужчина, решивший искупаться неподалеку от стойбища, в котором жил. Его тело из воды достали родственники, но спасти его не удалось, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «По предварительным данным, 7 августа 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в водоеме, расположенном недалеко от его стойбища. Тело утонувшего из воды достали его родственники, они же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Происшествие произошло в 15 километрах от станции Ярынская в Приуральском районе. На месте работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказало, что чаще всего жители Ямала тонут из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. Они выбирают для купания не отведенные для этого места и не соблюдают элементарных мер безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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