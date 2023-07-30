Пьяные жители ЯНАО тонут, купаясь в неположенных местах

В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили основные причины несчастных случаев на воде

31 июля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО тонут из-за употребления спиртного и из-за купания в неположенных местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО люди тонут в основном из-за несоблюдения мер безопасности — купаются в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, иногда обе причины совпадают. Происшествия с маломерными судами на третьем месте, опубликовала статистические данные о происшествиях на воде пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Основные причины гибели людей — это купание в неположенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения (семь человек), четыре человека погибло с начала навигационного периода в результате происшествий с маломерными судами. Соблюдайте правила безопасности на воде, не подвергайте свою жизнь опасности», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. С начала купального сезона на водных объектах зарегистрировано пятнадцать происшествий, в которых погибло семнадцать человек, включая ребенка. В июле отмечено семь происшествий, в которых погибло девять человек. Ранее URA.RU рассказало, что в Пуровском районе утонул мужчина, решивший искупаться в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения. Двое рыбаков не смогли удержаться на воде в десяти метрах от берега из-за того, что не надели спасательные жилеты.

В ЯНАО люди тонут в основном из-за несоблюдения мер безопасности — купаются в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, иногда обе причины совпадают. Происшествия с маломерными судами на третьем месте, опубликовала статистические данные о происшествиях на воде пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Основные причины гибели людей — это купание в неположенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения (семь человек), четыре человека погибло с начала навигационного периода в результате происшествий с маломерными судами. Соблюдайте правила безопасности на воде, не подвергайте свою жизнь опасности», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. С начала купального сезона на водных объектах зарегистрировано пятнадцать происшествий, в которых погибло семнадцать человек, включая ребенка. В июле отмечено семь происшествий, в которых погибло девять человек. Ранее URA.RU рассказало, что в Пуровском районе утонул мужчина, решивший искупаться в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения. Двое рыбаков не смогли удержаться на воде в десяти метрах от берега из-за того, что не надели спасательные жилеты.