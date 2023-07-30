30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Пьяные жители ЯНАО тонут, купаясь в неположенных местах

В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили основные причины несчастных случаев на воде
© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купаться запрещено, купание запрещено, купающиеся, пляж, водоем, озеро смолино, безопасность на воде
Жители ЯНАО тонут из-за употребления спиртного и из-за купания в неположенных местах Фото:

В ЯНАО люди тонут в основном из-за несоблюдения мер безопасности — купаются в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, иногда обе причины совпадают. Происшествия с маломерными судами на третьем месте, опубликовала статистические данные о происшествиях на воде пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Основные причины гибели людей — это купание в неположенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения (семь человек), четыре человека погибло с начала навигационного периода в результате происшествий с маломерными судами. Соблюдайте правила безопасности на воде, не подвергайте свою жизнь опасности», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

С начала купального сезона на водных объектах зарегистрировано пятнадцать происшествий, в которых погибло семнадцать человек, включая ребенка. В июле отмечено семь происшествий, в которых погибло девять человек.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пуровском районе утонул мужчина, решивший искупаться в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения. Двое рыбаков не смогли удержаться на воде в десяти метрах от берега из-за того, что не надели спасательные жилеты.

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В ЯНАО люди тонут в основном из-за несоблюдения мер безопасности — купаются в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, иногда обе причины совпадают. Происшествия с маломерными судами на третьем месте, опубликовала статистические данные о происшествиях на воде пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Основные причины гибели людей — это купание в неположенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения (семь человек), четыре человека погибло с начала навигационного периода в результате происшествий с маломерными судами. Соблюдайте правила безопасности на воде, не подвергайте свою жизнь опасности», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. С начала купального сезона на водных объектах зарегистрировано пятнадцать происшествий, в которых погибло семнадцать человек, включая ребенка. В июле отмечено семь происшествий, в которых погибло девять человек. Ранее URA.RU рассказало, что в Пуровском районе утонул мужчина, решивший искупаться в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения. Двое рыбаков не смогли удержаться на воде в десяти метрах от берега из-за того, что не надели спасательные жилеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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