Электричество отключают в связи с плановыми работами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане более чем в 200 домах на несколько часов планово отключат электричество. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“, сегодня, 9 августа, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 14:00 до 16:30 запланировано отключение потребителей от электроэнергии для устранения дефектов», — указано в сообщении.

На это время будет прекращена подача электричества по следующим адресам:

пер. Малый № 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 7, 2а, 2б, 3, 5,9, 11, 15, 17, 2-6, 10, 14, 16, ж/д, церковь;

пер. Широкий № 1, 2-20, 1-19;

СНТ «Оазис»;

ул. Бр. Саловых № 1-9, 9а, 2, вышка МТС;

ул. Кюхельбекера № 4-16, 1-13, 16-30, 15-29, 33-41, 33а;

ул. Р. Люксембург № 1,2, 3-65, 69-71, 59а, 13а, 4-68, 26а, 30а;

ул. Серафимовича №№ 9, 13, 5, 7, 7а, 6-18, 10а, 2, 4, 1, 20-28, 36а, 38а, 38-40, 13-35, 30-36;

ул. Толстого № 10-46, 3-53,27а, 8а, 53а.



Помимо этого, до 16:00 в нескольких домах на двух улицах отключили электричество для установки опор и монтажа провода. Отключение затронуло ул. М. Горького, 134 и и дома на ул. Советской: 115-119, 123, 123а.