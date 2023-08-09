Тюменский сенатор поделился впечатлениями от отдыха в Крыму

Тюменский сенатор Тараканов считает отдых в Крыму таким же безопасным, как в Москве

10 августа 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Тюменский сенатор Тараканов четвертый год подряд проводит отпуск в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отдых в Крыму также безопасен, как и в Москве, заявил сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Он рассказал, что отдыхает на полуострове уже четвертый год подряд, а его сын каждый раз с нетерпением ждет поездки. «Еду в поезде „Таврия“ в любимую Тюмень из Симферополя. Решил поделиться с вами некоторыми впечатлениями от короткой поездки в Крым. Мы уже четвертый год подряд проводим летний отдых в Крыму, и мой младший сын каждый год с нетерпением ждет поездки. Неоднократно отвечал на вопрос друзей и близких о безопасности отдыха в Крыму. В Крыму также безопасно, как в Москве!» — поделился Тараканов в своем telegram-канале. Политик пообщался с местными предпринимателями. Все отмечают снижение числа туристов, и, соответственно, падение выручки. Бизнесмены надеются на рост туристической активности в августе и сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ готовят туристическую индустрию Крыма к росту потока отдыхающих после окончания спецоперации на Украине. Из федерального бюджета на развитие туристической отрасли в Крыму в этом году будет направлено более 2,7 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

Отдых в Крыму также безопасен, как и в Москве, заявил сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Он рассказал, что отдыхает на полуострове уже четвертый год подряд, а его сын каждый раз с нетерпением ждет поездки. «Еду в поезде „Таврия“ в любимую Тюмень из Симферополя. Решил поделиться с вами некоторыми впечатлениями от короткой поездки в Крым. Мы уже четвертый год подряд проводим летний отдых в Крыму, и мой младший сын каждый год с нетерпением ждет поездки. Неоднократно отвечал на вопрос друзей и близких о безопасности отдыха в Крыму. В Крыму также безопасно, как в Москве!» — поделился Тараканов в своем telegram-канале. Политик пообщался с местными предпринимателями. Все отмечают снижение числа туристов, и, соответственно, падение выручки. Бизнесмены надеются на рост туристической активности в августе и сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ готовят туристическую индустрию Крыма к росту потока отдыхающих после окончания спецоперации на Украине. Из федерального бюджета на развитие туристической отрасли в Крыму в этом году будет направлено более 2,7 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году.