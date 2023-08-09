09 августа 2023

В Тюмени ЧОПовцы, охраняющие торговые центры, работали без страховки и трудового договора

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, чоп, униформа, охранник, спецсредства, чоповец, наручники, охрана
Тюменская Росгвардия судится с ЧОП «КЛИН» из-за многочисленных нарушений закона Фото:

Тюменское частное охранное предприятие «Клин» не заключало трудовые договоры со своими сотрудниками и не страховало их на случай гибели и получения увечий. С такими жалобами в арбитражный суд обратилось тюменское отделение Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Сотрудники Росгвардии в ходе плановой проверки ЧОП „Клин“ выявлены многочисленные нарушения требований законодательства РФ при оказании охранных услуг. В частности, ряд охранников не застрахованы на случай гибели и получения увечья в связи с оказанием ими охранных услуг, а также с ними не заключены трудовые договоры», — говорится в сообщении.

«Клин» оказывал услуги по частной охране торговых центров «Премьер», «Вояж», «Тюменский ЦУМ», «Гудвин», «Рентал» и в деловом доме «Семен Дежнев». Иск Росгвардии зарегистрирован в арбитражном суде, решение о его принятии к производству примут в течение пяти рабочих дней.

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Тюменское частное охранное предприятие «Клин» не заключало трудовые договоры со своими сотрудниками и не страховало их на случай гибели и получения увечий. С такими жалобами в арбитражный суд обратилось тюменское отделение Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Сотрудники Росгвардии в ходе плановой проверки ЧОП „Клин“ выявлены многочисленные нарушения требований законодательства РФ при оказании охранных услуг. В частности, ряд охранников не застрахованы на случай гибели и получения увечья в связи с оказанием ими охранных услуг, а также с ними не заключены трудовые договоры», — говорится в сообщении. «Клин» оказывал услуги по частной охране торговых центров «Премьер», «Вояж», «Тюменский ЦУМ», «Гудвин», «Рентал» и в деловом доме «Семен Дежнев». Иск Росгвардии зарегистрирован в арбитражном суде, решение о его принятии к производству примут в течение пяти рабочих дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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