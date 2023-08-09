В Тюмени ЧОПовцы, охраняющие торговые центры, работали без страховки и трудового договора

10 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Тюменская Росгвардия судится с ЧОП «КЛИН» из-за многочисленных нарушений закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменское частное охранное предприятие «Клин» не заключало трудовые договоры со своими сотрудниками и не страховало их на случай гибели и получения увечий. С такими жалобами в арбитражный суд обратилось тюменское отделение Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Сотрудники Росгвардии в ходе плановой проверки ЧОП „Клин“ выявлены многочисленные нарушения требований законодательства РФ при оказании охранных услуг. В частности, ряд охранников не застрахованы на случай гибели и получения увечья в связи с оказанием ими охранных услуг, а также с ними не заключены трудовые договоры», — говорится в сообщении. «Клин» оказывал услуги по частной охране торговых центров «Премьер», «Вояж», «Тюменский ЦУМ», «Гудвин», «Рентал» и в деловом доме «Семен Дежнев». Иск Росгвардии зарегистрирован в арбитражном суде, решение о его принятии к производству примут в течение пяти рабочих дней.

Тюменское частное охранное предприятие «Клин» не заключало трудовые договоры со своими сотрудниками и не страховало их на случай гибели и получения увечий. С такими жалобами в арбитражный суд обратилось тюменское отделение Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Сотрудники Росгвардии в ходе плановой проверки ЧОП „Клин“ выявлены многочисленные нарушения требований законодательства РФ при оказании охранных услуг. В частности, ряд охранников не застрахованы на случай гибели и получения увечья в связи с оказанием ими охранных услуг, а также с ними не заключены трудовые договоры», — говорится в сообщении. «Клин» оказывал услуги по частной охране торговых центров «Премьер», «Вояж», «Тюменский ЦУМ», «Гудвин», «Рентал» и в деловом доме «Семен Дежнев». Иск Росгвардии зарегистрирован в арбитражном суде, решение о его принятии к производству примут в течение пяти рабочих дней.