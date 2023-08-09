Путин наградил супружескую пару из Тюмени

Президент отметил заслуги тюменцев в воспитании детей
Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить тюменцев Романа и Алену Прегаевых медалями ордена «Родительская слава». Информация содержится в указе главы государства.
«Указ президента РФ. Наградить медалями ордена „Родительская слава“ Прегаева Романа Александровича, Прегаеву Алену Юрьевну, Тюменская область», — говорится в документе.
Награды супружеская пара получила за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, которых поощрил Владимир Путин. Президент присвоил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени инженеру из «Транснефть-Сибирь» Максиму Кононову.
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