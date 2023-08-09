09 августа 2023

Путин наградил супружескую пару из Тюмени

Супруги Прегаевы из Тюмени удостоены медалей ордена «Родительская слава» от Владимира Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Президент отметил заслуги тюменцев в воспитании детей Фото:

Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить тюменцев Романа и Алену Прегаевых медалями ордена «Родительская слава». Информация содержится в указе главы государства.

«Указ президента РФ. Наградить медалями ордена „Родительская слава“ Прегаева Романа Александровича, Прегаеву Алену Юрьевну, Тюменская область», — говорится в документе.

Награды супружеская пара получила за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, которых поощрил Владимир Путин. Президент присвоил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени инженеру из «Транснефть-Сибирь» Максиму Кононову.

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Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить тюменцев Романа и Алену Прегаевых медалями ордена «Родительская слава». Информация содержится в указе главы государства. «Указ президента РФ. Наградить медалями ордена „Родительская слава“ Прегаева Романа Александровича, Прегаеву Алену Юрьевну, Тюменская область», — говорится в документе. Награды супружеская пара получила за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, которых поощрил Владимир Путин. Президент присвоил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени инженеру из «Транснефть-Сибирь» Максиму Кононову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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