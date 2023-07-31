Путин наградил тюменца медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил тюменского нефтяника медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кононова Максима Валериевича, главного инженера АО „Транснефть-Сибирь“, Тюменская область», — говорится в документе. Госнаграду мужчина получил за многолетнюю добросовестную работу.
Как писало URA.RU, тюменцы неоднократно поощрялись главой государства. Так, ранее профессору Тюменского индустриального института присвоили звание заслуженного работника высшей школы РФ.
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