31 июля 2023

Путин наградил тюменца медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин наградил тюменского нефтяника Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил тюменского нефтяника медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кононова Максима Валериевича, главного инженера АО „Транснефть-Сибирь“, Тюменская область», — говорится в документе. Госнаграду мужчина получил за многолетнюю добросовестную работу.

Как писало URA.RU, тюменцы неоднократно поощрялись главой государства. Так, ранее профессору Тюменского индустриального института присвоили звание заслуженного работника высшей школы РФ.

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Президент РФ Владимир Путин наградил тюменского нефтяника медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кононова Максима Валериевича, главного инженера АО „Транснефть-Сибирь“, Тюменская область», — говорится в документе. Госнаграду мужчина получил за многолетнюю добросовестную работу. Как писало URA.RU, тюменцы неоднократно поощрялись главой государства. Так, ранее профессору Тюменского индустриального института присвоили звание заслуженного работника высшей школы РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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