02 августа 2023

Охранник банка поборется с секс-блогершой за право быть мэром Перми

Сотрудник пермского «Почтобанка» решил бороться за кресло главы города
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, охранник, дубинка, избирателный участок, голосование, общероссийское голосование
В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми намерен участвовать охранник банка Фото:

Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми подал охранник пермского АО АКИБ «Почтобанк» Евгений Рожков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к гордуме краевой столицы, где идет прием заявок от кандидатов на участие в конкурсе.

«Заявку на участие в конкурсе подал Рожков Евгений Викторович, сотрудник службы безопасности «Почтобанка», — сообщил источник. 3 августа завершается прием заявок от кандидатов. На конкурс заявилось больше 10 человек, в том числе, действующий министр экономразвития Прикамья Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, директор компании «Желтранс» Александр Семакин, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский и блогерша-сексолог Ирина Боровик.

Кресло главы краевой столицы остается вакантным после ухода экс-мэра Алексея Демкина в краевое правительство. Конкурс, на котором определятся претенденты на кресло мэра, назначен на 17 августа.

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Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми подал охранник пермского АО АКИБ «Почтобанк» Евгений Рожков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к гордуме краевой столицы, где идет прием заявок от кандидатов на участие в конкурсе. «Заявку на участие в конкурсе подал Рожков Евгений Викторович, сотрудник службы безопасности «Почтобанка», — сообщил источник. 3 августа завершается прием заявок от кандидатов. На конкурс заявилось больше 10 человек, в том числе, действующий министр экономразвития Прикамья Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, директор компании «Желтранс» Александр Семакин, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Кресло главы краевой столицы остается вакантным после ухода экс-мэра Алексея Демкина в краевое правительство. Конкурс, на котором определятся претенденты на кресло мэра, назначен на 17 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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