Охранник банка поборется с секс-блогершой за право быть мэром Перми

Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми подал охранник пермского АО АКИБ «Почтобанк» Евгений Рожков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к гордуме краевой столицы, где идет прием заявок от кандидатов на участие в конкурсе.
«Заявку на участие в конкурсе подал Рожков Евгений Викторович, сотрудник службы безопасности «Почтобанка», — сообщил источник. 3 августа завершается прием заявок от кандидатов. На конкурс заявилось больше 10 человек, в том числе, действующий министр экономразвития Прикамья Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, директор компании «Желтранс» Александр Семакин, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский и блогерша-сексолог Ирина Боровик.
Кресло главы краевой столицы остается вакантным после ухода экс-мэра Алексея Демкина в краевое правительство. Конкурс, на котором определятся претенденты на кресло мэра, назначен на 17 августа.
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