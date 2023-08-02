Охранник банка поборется с секс-блогершой за право быть мэром Перми Сотрудник пермского «Почтобанка» решил бороться за кресло главы города 03 августа 2023 в 14:22 Размер текста - 17 + В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми намерен участвовать охранник банка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми подал охранник пермского АО АКИБ «Почтобанк» Евгений Рожков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к гордуме краевой столицы, где идет прием заявок от кандидатов на участие в конкурсе. «Заявку на участие в конкурсе подал Рожков Евгений Викторович, сотрудник службы безопасности «Почтобанка», — сообщил источник. 3 августа завершается прием заявок от кандидатов. На конкурс заявилось больше 10 человек, в том числе, действующий министр экономразвития Прикамья Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, директор компании «Желтранс» Александр Семакин, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Кресло главы краевой столицы остается вакантным после ухода экс-мэра Алексея Демкина в краевое правительство. Конкурс, на котором определятся претенденты на кресло мэра, назначен на 17 августа. Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми подал охранник пермского АО АКИБ «Почтобанк» Евгений Рожков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к гордуме краевой столицы, где идет прием заявок от кандидатов на участие в конкурсе. «Заявку на участие в конкурсе подал Рожков Евгений Викторович, сотрудник службы безопасности «Почтобанка», — сообщил источник. 3 августа завершается прием заявок от кандидатов. На конкурс заявилось больше 10 человек, в том числе, действующий министр экономразвития Прикамья Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, директор компании «Желтранс» Александр Семакин, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский и блогерша-сексолог Ирина Боровик. Кресло главы краевой столицы остается вакантным после ухода экс-мэра Алексея Демкина в краевое правительство. Конкурс, на котором определятся претенденты на кресло мэра, назначен на 17 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям