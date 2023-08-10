Свердловский министр Рапопорт: Fan ID могут ввести и в других видах спорта помимо футбола

10 августа 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Рапопорт заявил, что Fan ID помогает сделать просмотр спортивного состязания более комфортным Фото: Московец Илья © URA.RU В ближайшем будущем Fan ID может появиться и в других видах спорта, а не только в футболе. Таким мнением поделился во время прямого эфира ОТВ министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. «Я думаю, что у нас и дальше эта тема пойдет, не только ограничимся футболом. Это связано с тем, чтобы люди, которые пришли на спортивное событие, получили удовольствие и комфорт», — считает свердловский министр. Также он пояснил, что введение Fan ID не отразилось на количестве болельщиков, зато на стадионах стало безопаснее. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения футбольных матчей. URA.RU сообщало, что первый в РФ футбольный матч после введения обязательного паспорта болельщика начался при пустых трибунах. Позже власти упростили получение Fan ID для части россиян. Критиковал паспорт болельщика и зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев после того, как в Екатеринбурге мужчину не пустили на матч ФК «Урал» из-за того, что у его семимесячного младенца отсутствовал Fan ID. Горожанин оформил себе, жене и двум дочерям — четырех и пяти лет, паспорт болелщика, но не подумал, что данный пропуск понадобится и младенцу.

В ближайшем будущем Fan ID может появиться и в других видах спорта, а не только в футболе. Таким мнением поделился во время прямого эфира ОТВ министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. «Я думаю, что у нас и дальше эта тема пойдет, не только ограничимся футболом. Это связано с тем, чтобы люди, которые пришли на спортивное событие, получили удовольствие и комфорт», — считает свердловский министр. Также он пояснил, что введение Fan ID не отразилось на количестве болельщиков, зато на стадионах стало безопаснее. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения футбольных матчей. URA.RU сообщало, что первый в РФ футбольный матч после введения обязательного паспорта болельщика начался при пустых трибунах. Позже власти упростили получение Fan ID для части россиян. Критиковал паспорт болельщика и зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев после того, как в Екатеринбурге мужчину не пустили на матч ФК «Урал» из-за того, что у его семимесячного младенца отсутствовал Fan ID. Горожанин оформил себе, жене и двум дочерям — четырех и пяти лет, паспорт болелщика, но не подумал, что данный пропуск понадобится и младенцу.