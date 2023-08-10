В Кургане пострадавшего в детской драке хотят сделать виновным

11 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Курганский суд рассматривает дело ребенка, которому повредили глаз во время мероприятия в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана Екатерина Филатова, чей сын пострадал во время посещения планетария в школе №22, добивается наказания для учителей и местного бизнесмена. Ранее ее ребенок получил травму глаза по вине другого младшеклассника. Сыну Филатовой сломали очки, которые повредили роговицу. Со слов женщины, руководитель планетария и представитель школы на прошедшем заседании суда обвиняли друг друга и пытались выставить виноватым ее сына. О прошедшем суде Филатова сообщила корреспонденту URA.RU. «На суде хотели организовать повторную экспертизу. Адвокат предпринимателя давил на то, что ребенок травму получил по здоровью. Но судья пресек это. Представитель защиты со стороны школы был удивлен, что я заявила моральный вред на себя. В учебном заведении также считают, что они не виноваты, так как это было не школьное мероприятие, поэтому они не могут нести ответственность за это. На сегодняшний день ни один адвокат с другой стороны не предоставил ни одного свидетеля», — делится с URA.RU Филатова. Как рассказала журналисту Филатова, во время посещения планетария в шатре работала видеокамера. Женщина заявила, что на записи с того дня отсутствует именно момент, как ее ребенок получил травму глаза. Как ей объяснил руководитель планетария, из-за того, что пришлось включить свет, произошел скачек напряжения и камера отключилась, но после возобновила работу. Представитель школы на заседании также заявил, что сам шатер был расположен не на территории школа. Суд запросил информацию по данному вопросу у Росреестра. Проблемы, со слов Филатовой, начались и с документами. Как утверждает женщина, после инцидента сотрудники школы позвонили предпринимателю, чтобы заключить договор задним числом. Сам бизнесмен данную информацию подтвердил. Со слов женщины, руководитель планетария также заявил, что во время происшествия в шатре находился только один сотрудник, однако женщина также не согласна с этим утверждением, так как в справке о ЧП указаны данные именно двух сотрудников. Очередное заседание суда, как рассказала журналисту Филатова, назначено на 28 сентября. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в приемную директора школы №22. Журналисту ответили, что данную ситуацию не могут прокомментировать без руководителя. Сотрудники учебного заведения сообщили, что директор появится после 20 августа. В распоряжении редакции URA.RU телефона руководителя планетария не оказалось. Ранее URA.RU писало, что курганскому школьнику повредили глаз во время драки. Из-за повреждения зрение мальчика начало падать. На тот момент, мама школьника добивалась уголовной ответственности для школы и директора планетария. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана Екатерина Филатова, чей сын пострадал во время посещения планетария в школе №22, добивается наказания для учителей и местного бизнесмена. Ранее ее ребенок получил травму глаза по вине другого младшеклассника. Сыну Филатовой сломали очки, которые повредили роговицу. Со слов женщины, руководитель планетария и представитель школы на прошедшем заседании суда обвиняли друг друга и пытались выставить виноватым ее сына. О прошедшем суде Филатова сообщила корреспонденту URA.RU. «На суде хотели организовать повторную экспертизу. Адвокат предпринимателя давил на то, что ребенок травму получил по здоровью. Но судья пресек это. Представитель защиты со стороны школы был удивлен, что я заявила моральный вред на себя. В учебном заведении также считают, что они не виноваты, так как это было не школьное мероприятие, поэтому они не могут нести ответственность за это. На сегодняшний день ни один адвокат с другой стороны не предоставил ни одного свидетеля», — делится с URA.RU Филатова. Как рассказала журналисту Филатова, во время посещения планетария в шатре работала видеокамера. Женщина заявила, что на записи с того дня отсутствует именно момент, как ее ребенок получил травму глаза. Как ей объяснил руководитель планетария, из-за того, что пришлось включить свет, произошел скачек напряжения и камера отключилась, но после возобновила работу. Представитель школы на заседании также заявил, что сам шатер был расположен не на территории школа. Суд запросил информацию по данному вопросу у Росреестра. Проблемы, со слов Филатовой, начались и с документами. Как утверждает женщина, после инцидента сотрудники школы позвонили предпринимателю, чтобы заключить договор задним числом. Сам бизнесмен данную информацию подтвердил. Со слов женщины, руководитель планетария также заявил, что во время происшествия в шатре находился только один сотрудник, однако женщина также не согласна с этим утверждением, так как в справке о ЧП указаны данные именно двух сотрудников. Очередное заседание суда, как рассказала журналисту Филатова, назначено на 28 сентября. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в приемную директора школы №22. Журналисту ответили, что данную ситуацию не могут прокомментировать без руководителя. Сотрудники учебного заведения сообщили, что директор появится после 20 августа. В распоряжении редакции URA.RU телефона руководителя планетария не оказалось. Ранее URA.RU писало, что курганскому школьнику повредили глаз во время драки. Из-за повреждения зрение мальчика начало падать. На тот момент, мама школьника добивалась уголовной ответственности для школы и директора планетария.