Мэрии Салехарда не дают построить базу из-за нарушения законодательства о закупках

ФАС вынесла предписание мэрии Салехарда за нарушение закона о закупках Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Мэрия Салехарда получила предписание от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за необоснованное удаление участника аукциона по проектированию документации на строительство производственной базы. Закупка приостановлена до устранения нарушений, следует из документа, имеющегося в распоряжении URA.RU.

«По итогам рассмотрения жалобы НИИ „Севзапинжтехнология“ (Санкт-Петербург), заказчику [администрации Салехарда] устранить нарушения закона о контрактной системе, путем отмены протокола подведения итогов определения поставщика и повторного рассмотрения заявок», — сообщается в документе.

Заявка на составление проектной документации для строительства производственной базы в Салехарде размещена на портале «Госзакупки». В настоящее время определение поставщика приостановлено из-за необоснованного удаления одного из участников аукциона. После устранения нарушений заявка может быть обновлена.

Корреспондент агентства послал запрос в пресс-службу мэрии Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за жалобы в ФАС под угрозой срыва находится контракт на ремонт дороги из ХМАО в ЯНАО. Жалоба на возможное укрупнение контракта находится на рассмотрении.