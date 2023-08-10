10 августа 2023

Мэрии Салехарда не дают построить базу из-за нарушения законодательства о закупках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Административные здания. Москва, табличка, федеральная антимонопольная служба, фас россии
ФАС вынесла предписание мэрии Салехарда за нарушение закона о закупках Фото:

Мэрия Салехарда получила предписание от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за необоснованное удаление участника аукциона по проектированию документации на строительство производственной базы. Закупка приостановлена до устранения нарушений, следует из документа, имеющегося в распоряжении URA.RU.

«По итогам рассмотрения жалобы НИИ „Севзапинжтехнология“ (Санкт-Петербург), заказчику [администрации Салехарда] устранить нарушения закона о контрактной системе, путем отмены протокола подведения итогов определения поставщика и повторного рассмотрения заявок», — сообщается в документе.

Заявка на составление проектной документации для строительства производственной базы в Салехарде размещена на портале «Госзакупки». В настоящее время определение поставщика приостановлено из-за необоснованного удаления одного из участников аукциона. После устранения нарушений заявка может быть обновлена.

Корреспондент агентства послал запрос в пресс-службу мэрии Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за жалобы в ФАС под угрозой срыва находится контракт на ремонт дороги из ХМАО в ЯНАО. Жалоба на возможное укрупнение контракта находится на рассмотрении.

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Мэрия Салехарда получила предписание от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за необоснованное удаление участника аукциона по проектированию документации на строительство производственной базы. Закупка приостановлена до устранения нарушений, следует из документа, имеющегося в распоряжении URA.RU. «По итогам рассмотрения жалобы НИИ „Севзапинжтехнология“ (Санкт-Петербург), заказчику [администрации Салехарда] устранить нарушения закона о контрактной системе, путем отмены протокола подведения итогов определения поставщика и повторного рассмотрения заявок», — сообщается в документе. Заявка на составление проектной документации для строительства производственной базы в Салехарде размещена на портале «Госзакупки». В настоящее время определение поставщика приостановлено из-за необоснованного удаления одного из участников аукциона. После устранения нарушений заявка может быть обновлена. Корреспондент агентства послал запрос в пресс-службу мэрии Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что из-за жалобы в ФАС под угрозой срыва находится контракт на ремонт дороги из ХМАО в ЯНАО. Жалоба на возможное укрупнение контракта находится на рассмотрении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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