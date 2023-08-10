Губернатор Шумков упрекнул власти Кургана в неумении составлять графики ремонтов

11 августа 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Шумков считает, что администрация Кургана не умеет правильно планировать графики ремонтов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков упрекнул администрацию города в неумении планировать графики ремонтов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Проводится очень много ремонтов сетей, дорог и мостов, чтобы из символа дыры и депрессии Курган стал еще более красивым, уютным и комфортным для проживания городом. Нужно только при этом постоянно помнить про людей. <…> К сожалению, не всегда коллеги, представляющие заказчика, включают голову при определении конкретных графиков таких ремонтов и обозначении объектов их проведения», — написал Шумков. Глава региона видит проблемы в том, что власти накладывают нескольких видов работ на один проезд, не могут вовремя организовать объезд закрытых участков. Также не всегда появляется информация о том, какие работы проводятся и сроки их завершения. Шумков уточнил, что настоятельно порекомендовал мэрии тщательнее продумывать и прорабатывать данные вопросы, думать не только о выполнении контракта, но и о людях. Это также ваша работа, друзья. Просто научиться друг друга уважать. Это так немного и так важно одновременно», — добавил губернатор. Ранее URA.RU писало, что Шумков раскритиковал чиновников, которые срывают стройки. По словам губернатора, проблема муниципальных заказчиков в их низком уровне рабочей дисциплины и управлении проектами. Также глава региона подверг критике курганских бизнесменов из-за некрасивых фасадов и вывесок. По его словам, предприниматели ничего не делают, надеясь на помощь властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков упрекнул администрацию города в неумении планировать графики ремонтов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Проводится очень много ремонтов сетей, дорог и мостов, чтобы из символа дыры и депрессии Курган стал еще более красивым, уютным и комфортным для проживания городом. Нужно только при этом постоянно помнить про людей. <…> К сожалению, не всегда коллеги, представляющие заказчика, включают голову при определении конкретных графиков таких ремонтов и обозначении объектов их проведения», — написал Шумков. Глава региона видит проблемы в том, что власти накладывают нескольких видов работ на один проезд, не могут вовремя организовать объезд закрытых участков. Также не всегда появляется информация о том, какие работы проводятся и сроки их завершения. Шумков уточнил, что настоятельно порекомендовал мэрии тщательнее продумывать и прорабатывать данные вопросы, думать не только о выполнении контракта, но и о людях. Это также ваша работа, друзья. Просто научиться друг друга уважать. Это так немного и так важно одновременно», — добавил губернатор. Ранее URA.RU писало, что Шумков раскритиковал чиновников, которые срывают стройки. По словам губернатора, проблема муниципальных заказчиков в их низком уровне рабочей дисциплины и управлении проектами. Также глава региона подверг критике курганских бизнесменов из-за некрасивых фасадов и вывесок. По его словам, предприниматели ничего не делают, надеясь на помощь властей.