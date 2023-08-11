Politico: Россия дала старт новой космической гонке

11 августа 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Ранее Россия запустила «Луну-25» Фото: Пресс-служба Роскосмоса Запуск миссии «Луна-25» означает, что Россия вступила в новую космическую гонку. Об этом заявил автор книги «Будущее географии» о космической геополитике Тим Маршалл. «Успешная высадка России и плодотворный год исследований ознаменуют большой шаг вперед в планах строительства лунной базы с Китаем к 2030-м годам. Если им это удастся, это станет огромным технологическим и научным достижением», — заявил Тим Маршалл, его слова приводит Politico . Таким образом Маршалл прокомментировал запуск космического модуля «Луна-25». Россия не отправляла на естественный спутник Земли космические станции полвека. Новость по теме Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну В Китае также отмечали, что будут исследовать Луну. По плану космического ведомства, КНР отправит на Луну людей к 2030 году. В задачи миссии входят исследования и технические испытания. Высадит космонавтов на Луну к этому сроку планируют также и в США. Ранее Россия запустила космическую станцию «Луна-25». В задачи миссии входят поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.

Запуск миссии «Луна-25» означает, что Россия вступила в новую космическую гонку. Об этом заявил автор книги «Будущее географии» о космической геополитике Тим Маршалл. «Успешная высадка России и плодотворный год исследований ознаменуют большой шаг вперед в планах строительства лунной базы с Китаем к 2030-м годам. Если им это удастся, это станет огромным технологическим и научным достижением», — заявил Тим Маршалл, его слова приводит Politico. Таким образом Маршалл прокомментировал запуск космического модуля «Луна-25». Россия не отправляла на естественный спутник Земли космические станции полвека. В Китае также отмечали, что будут исследовать Луну. По плану космического ведомства, КНР отправит на Луну людей к 2030 году. В задачи миссии входят исследования и технические испытания. Высадит космонавтов на Луну к этому сроку планируют также и в США. Ранее Россия запустила космическую станцию «Луна-25». В задачи миссии входят поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.