11 августа 2023

Иммунолог объяснил, как власти РФ встретят новую волну коронавируса

Иммунолог Крючков: в России не будут вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса
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Нет эпидемиологической необходимости вводить ограничения из-за «Эрис» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5). С таким мнением выступил кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«В текущей ситуации я не вижу никакой социально-политической готовности к введению более жестких ограничений. Были времена не так давно, когда такие ограничения были бы целесообразны, но они не вводились, потому что все „устали“ от ковида, надо экономику активизировать. А сейчас тем более: нет готовности, нет эпидемиологической необходимости для этого», — подчеркнул Николай Крючков в беседе с «Газета.ру».

Он добавил, что штамм EG.5 заразнее предыдущих. После летнего периода ожидается скопление большего количества людей. И это может поспособствовать новой коронавирусной волне. По словам иммунолога, рост заболевших ожидается в октябре. Несмотря на свою заразность штамм «Эрис» будет проще выявляться, а значит — контролироваться.

Ранее иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в России осенью может начаться новая волна коронавируса. 10 августа Роспотребнадзор заявил, что в России выявлено 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». «Эрис» является одним из вариантов «Омикрона» и принципиально от него не отличается.

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Российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5). С таким мнением выступил кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В текущей ситуации я не вижу никакой социально-политической готовности к введению более жестких ограничений. Были времена не так давно, когда такие ограничения были бы целесообразны, но они не вводились, потому что все „устали“ от ковида, надо экономику активизировать. А сейчас тем более: нет готовности, нет эпидемиологической необходимости для этого», — подчеркнул Николай Крючков в беседе с «Газета.ру». Он добавил, что штамм EG.5 заразнее предыдущих. После летнего периода ожидается скопление большего количества людей. И это может поспособствовать новой коронавирусной волне. По словам иммунолога, рост заболевших ожидается в октябре. Несмотря на свою заразность штамм «Эрис» будет проще выявляться, а значит — контролироваться. Ранее иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в России осенью может начаться новая волна коронавируса. 10 августа Роспотребнадзор заявил, что в России выявлено 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». «Эрис» является одним из вариантов «Омикрона» и принципиально от него не отличается.
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