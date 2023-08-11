Иммунолог объяснил, как власти РФ встретят новую волну коронавируса

Иммунолог Крючков: в России не будут вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса

12 августа 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Нет эпидемиологической необходимости вводить ограничения из-за «Эрис» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5). С таким мнением выступил кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В текущей ситуации я не вижу никакой социально-политической готовности к введению более жестких ограничений. Были времена не так давно, когда такие ограничения были бы целесообразны, но они не вводились, потому что все „устали“ от ковида, надо экономику активизировать. А сейчас тем более: нет готовности, нет эпидемиологической необходимости для этого», — подчеркнул Николай Крючков в беседе с « Газета.ру». Он добавил, что штамм EG.5 заразнее предыдущих. После летнего периода ожидается скопление большего количества людей. И это может поспособствовать новой коронавирусной волне. По словам иммунолога, рост заболевших ожидается в октябре. Несмотря на свою заразность штамм «Эрис» будет проще выявляться, а значит — контролироваться. Ранее иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в России осенью может начаться новая волна коронавируса. 10 августа Роспотребнадзор заявил, что в России выявлено 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». «Эрис» является одним из вариантов «Омикрона» и принципиально от него не отличается.

Российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5). С таким мнением выступил кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В текущей ситуации я не вижу никакой социально-политической готовности к введению более жестких ограничений. Были времена не так давно, когда такие ограничения были бы целесообразны, но они не вводились, потому что все „устали“ от ковида, надо экономику активизировать. А сейчас тем более: нет готовности, нет эпидемиологической необходимости для этого», — подчеркнул Николай Крючков в беседе с «Газета.ру». Он добавил, что штамм EG.5 заразнее предыдущих. После летнего периода ожидается скопление большего количества людей. И это может поспособствовать новой коронавирусной волне. По словам иммунолога, рост заболевших ожидается в октябре. Несмотря на свою заразность штамм «Эрис» будет проще выявляться, а значит — контролироваться. Ранее иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в России осенью может начаться новая волна коронавируса. 10 августа Роспотребнадзор заявил, что в России выявлено 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». «Эрис» является одним из вариантов «Омикрона» и принципиально от него не отличается.