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Синоптик-любитель спрогнозировал погоду на День города Кургана. Скрин

В Курган в День города придет жара
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Куйвашева на УЗТМ. Екатеринбург, термометр, жара
В Кургане 19 августа ожидают жаркую погоду Фото:

В Кургане в День города 19 августа ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 14 по 19 августа в Кургане прогнозируется теплая погода. Температура будет выше нормы на 3-5 градусов. Днем +27…+32, ночью +10…+16. Осадки не прогнозируются. Пик жары ожидается 18—19 августа. В эти дни воздух будет прогреваться до +30…+32 градусов. В День города дожди не прогнозируются», — написал Винштейн на сайте «Погода45».

Отмечается, что с 20 по 28 августа температура понизится до климатической нормы. Днем +18…+24?, ночью +7…+13. 20—21 августа пройдут слабые осадки. За первые 13 дней августа в Кургане средняя температура была выше нормы на 1.3 градуса.

По данным портала «Яндекс Погода», в субботу 19 августа в Кургане ожидается днем до 32 градусов тепла, ночью до 16. На небе будет облачно с прояснениями.

В День города в Курган придет жара
В День города в Курган придет жара

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В Кургане в День города 19 августа ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 14 по 19 августа в Кургане прогнозируется теплая погода. Температура будет выше нормы на 3-5 градусов. Днем +27…+32, ночью +10…+16. Осадки не прогнозируются. Пик жары ожидается 18—19 августа. В эти дни воздух будет прогреваться до +30…+32 градусов. В День города дожди не прогнозируются», — написал Винштейн на сайте «Погода45». Отмечается, что с 20 по 28 августа температура понизится до климатической нормы. Днем +18…+24?, ночью +7…+13. 20—21 августа пройдут слабые осадки. За первые 13 дней августа в Кургане средняя температура была выше нормы на 1.3 градуса. По данным портала «Яндекс Погода», в субботу 19 августа в Кургане ожидается днем до 32 градусов тепла, ночью до 16. На небе будет облачно с прояснениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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