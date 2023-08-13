Синоптик-любитель спрогнозировал погоду на День города Кургана. Скрин

В Курган в День города придет жара

14 августа 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

В Кургане 19 августа ожидают жаркую погоду Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кургане в День города 19 августа ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 14 по 19 августа в Кургане прогнозируется теплая погода. Температура будет выше нормы на 3-5 градусов. Днем +27…+32, ночью +10…+16. Осадки не прогнозируются. Пик жары ожидается 18—19 августа. В эти дни воздух будет прогреваться до +30…+32 градусов. В День города дожди не прогнозируются», — написал Винштейн на сайте «Погода45». Отмечается, что с 20 по 28 августа температура понизится до климатической нормы. Днем +18…+24?, ночью +7…+13. 20—21 августа пройдут слабые осадки. За первые 13 дней августа в Кургане средняя температура была выше нормы на 1.3 градуса. По данным портала «Яндекс Погода», в субботу 19 августа в Кургане ожидается днем до 32 градусов тепла, ночью до 16. На небе будет облачно с прояснениями. В День города в Курган придет жара скрин: «Погода 45», https://www.winstein.org скрин: «Яндекс Погода», https://yandex.ru/pogoda/kurgan

В Кургане в День города 19 августа ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 14 по 19 августа в Кургане прогнозируется теплая погода. Температура будет выше нормы на 3-5 градусов. Днем +27…+32, ночью +10…+16. Осадки не прогнозируются. Пик жары ожидается 18—19 августа. В эти дни воздух будет прогреваться до +30…+32 градусов. В День города дожди не прогнозируются», — написал Винштейн на сайте «Погода45». Отмечается, что с 20 по 28 августа температура понизится до климатической нормы. Днем +18…+24?, ночью +7…+13. 20—21 августа пройдут слабые осадки. За первые 13 дней августа в Кургане средняя температура была выше нормы на 1.3 градуса. По данным портала «Яндекс Погода», в субботу 19 августа в Кургане ожидается днем до 32 градусов тепла, ночью до 16. На небе будет облачно с прояснениями.