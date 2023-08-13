В Кургане запретят продавать алкоголь на Дне города

14 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Кургане запретят продавать алкоголь во время празднования Дня города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти запретят продавать алкоголь во время празднования Дня города. В постановлении сообщается, что запрет будет действовать 19 августа с 8:00 до 23:00. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Кургана. «В День города, 19 августа, с 8:00 до 23:00 часов на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции. В соответствии с документом продажа спиртного, в том числе пива, в организациях розничной торговли не допускается», — указано в постановлении мэрии Кургана. Сообщается, что запрет также коснется продажи алкоголя в точках общественного питания и на праздничных площадках. Контролировать исполнение постановления курганских властей будут сотрудники департамента экономического развития, предпринимательства и торговли городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города устроят салют. Праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности — установят рамки по периметру площадок.

Курганские власти запретят продавать алкоголь во время празднования Дня города. В постановлении сообщается, что запрет будет действовать 19 августа с 8:00 до 23:00. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Кургана. «В День города, 19 августа, с 8:00 до 23:00 часов на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции. В соответствии с документом продажа спиртного, в том числе пива, в организациях розничной торговли не допускается», — указано в постановлении мэрии Кургана. Сообщается, что запрет также коснется продажи алкоголя в точках общественного питания и на праздничных площадках. Контролировать исполнение постановления курганских властей будут сотрудники департамента экономического развития, предпринимательства и торговли городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города устроят салют. Праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности — установят рамки по периметру площадок.