В Кургане запретят продавать алкоголь на Дне города

Курганские власти запретят продавать алкоголь во время празднования Дня города. В постановлении сообщается, что запрет будет действовать 19 августа с 8:00 до 23:00. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Кургана.
«В День города, 19 августа, с 8:00 до 23:00 часов на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции. В соответствии с документом продажа спиртного, в том числе пива, в организациях розничной торговли не допускается», — указано в постановлении мэрии Кургана.
Сообщается, что запрет также коснется продажи алкоголя в точках общественного питания и на праздничных площадках. Контролировать исполнение постановления курганских властей будут сотрудники департамента экономического развития, предпринимательства и торговли городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города устроят салют. Праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности — установят рамки по периметру площадок.
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