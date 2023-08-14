Полпред Якушев приехал в Курган проверить оборонный завод, на который обратил внимание Шойгу

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев 15 августа проверит выполнение гособоронзаказа на заводе «Курганприбор». Об этом URA.RU сообщил курганский сенатор Сергей Муратов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заинтересовался продукцией завода.
«Во второй половине дня полпред вместе с губернатором Вадимом Шумковым посетит „Кургаприбор“. Вместе они проверят выполнение предприятием гособоронзаказа», — рассказал Муратов. Он добавил, что сам должен был встречать гостей, но по работе находится на форуме «Армия-2023».
В пресс-службе полпредства URA.RU подтвердили, что Якушев сегодня работает в Курганской области. По их данным, он с губернатором проверят реконструкцию драмтеатра, а также осмотрят объекты благоустройства.
14 августа на форуме «Армия-2023» Сергей Шойгу встретился с директором «Курганприбора» Федором Колосовниковым. Он поручил руководству завода наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух».
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