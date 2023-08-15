В Шадринске открылся обновленный офис ЭК «Восток»

В новом офисе прием населения ведут девять специалистов энергосбытовой компании Фото: пресс-служба ЭК «Восток»

В Шадринске после реконструкции открылся Центр обслуживания клиентов Энергосбытовой компании «Восток». Как отметили в пресс-службе компании, клиентов ждут обновленные зоны ожидания и квалифицированный персонал. Вместе с энергетиками прием будут вести специалисты банка «Агропромкредит».

«Мы постоянно обновляем и совершенствуем все варианты коммуникаций с клиентами. Создание высокотехнологичных офисов, где комфортно и удобно и клиентам, и сотрудникам — не исключение. Отмечу, что, хотя дистанционные сервисы „Востока“ уже давно стали полным аналогом очного обслуживания, многие наши абоненты ценят возможность лично прийти в офис, чтобы с помощью опытных консультантов решить свои вопросы. И мы с удовольствием им эту возможность предоставляем», — рассказал URA.RU генеральный директор ЭК «Восток» Максим Ромашев.

В здании выполнили основательные ремонтно-строительные работы, смонтировали современное оборудование, провели перепланировку помещений и сделали удобное зонирование. В новом офисе прием населения ведут девять специалистов энергосбытовой компании и два сотрудника банка. С юридическими лицами работают три специалиста «Востока». Для удобства клиентов предусмотрены электронная очередь и четыре терминала самообслуживания.