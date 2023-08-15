В Шадринске открылся обновленный офис ЭК «Восток»

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В новом офисе прием населения ведут  девять специалистов энергосбытовой компании
В новом офисе прием населения ведут  девять специалистов энергосбытовой компании Фото:

В Шадринске после реконструкции открылся Центр обслуживания клиентов Энергосбытовой компании «Восток». Как отметили в пресс-службе компании, клиентов ждут обновленные зоны ожидания и квалифицированный персонал. Вместе с энергетиками прием будут вести специалисты банка «Агропромкредит».

«Мы постоянно обновляем и совершенствуем все варианты коммуникаций с клиентами. Создание высокотехнологичных офисов, где комфортно и удобно и клиентам, и сотрудникам — не исключение. Отмечу, что, хотя дистанционные сервисы „Востока“ уже давно стали полным аналогом очного обслуживания, многие наши абоненты ценят возможность лично прийти в офис, чтобы с помощью опытных консультантов решить свои вопросы. И мы с удовольствием им эту возможность предоставляем», — рассказал URA.RU генеральный директор ЭК «Восток» Максим Ромашев.

В здании выполнили основательные ремонтно-строительные работы, смонтировали современное оборудование, провели перепланировку помещений и сделали удобное зонирование. В новом офисе прием населения ведут девять специалистов энергосбытовой компании и два сотрудника банка. С юридическими лицами работают три специалиста «Востока». Для удобства клиентов предусмотрены электронная очередь и четыре терминала самообслуживания.

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В Шадринске после реконструкции открылся Центр обслуживания клиентов Энергосбытовой компании «Восток». Как отметили в пресс-службе компании, клиентов ждут обновленные зоны ожидания и квалифицированный персонал. Вместе с энергетиками прием будут вести специалисты банка «Агропромкредит». «Мы постоянно обновляем и совершенствуем все варианты коммуникаций с клиентами. Создание высокотехнологичных офисов, где комфортно и удобно и клиентам, и сотрудникам — не исключение. Отмечу, что, хотя дистанционные сервисы „Востока“ уже давно стали полным аналогом очного обслуживания, многие наши абоненты ценят возможность лично прийти в офис, чтобы с помощью опытных консультантов решить свои вопросы. И мы с удовольствием им эту возможность предоставляем», — рассказал URA.RU генеральный директор ЭК «Восток» Максим Ромашев. В здании выполнили основательные ремонтно-строительные работы, смонтировали современное оборудование, провели перепланировку помещений и сделали удобное зонирование. В новом офисе прием населения ведут девять специалистов энергосбытовой компании и два сотрудника банка. С юридическими лицами работают три специалиста «Востока». Для удобства клиентов предусмотрены электронная очередь и четыре терминала самообслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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