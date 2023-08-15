15 августа 2023

Над Екатеринбургом из-за внештатной ситуации кружит самолет

У борта Екатеринбург — Нарьян-Мар после взлета случилась проблема с шасси
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
Экстренные службы приведены в состояние готовности, чтобы встретить самолет (архивное фото) Фото:

Самолет, вылетевший из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), был вынужден прервать полет из-за внештатной ситуации. В данный момент суперджет с 50 пассажирами на борту кружит над Екатеринбургом, сжигая топливо, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Борт SRJ-100 сообщением Екатеринбург — Нарьян-Мар после взлета в 9.55 утра зафиксировал неуборку передней стойки шасси. Посадка в аэропорту „Кольцово“ ожидается в течение часа, после выработки топлива», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся 50 человек и три члена экипажа. За комментарием корреспондент обратился в авиакомпанию «Руслайн». Ответ на запрос на момент публикации не поступил.

«В 11.30 самолет благополучно приземлился. На борту 56 чел. Из них 15 детей и три члена экипажа», — сказал источник. Собеседник добавил, что никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась.

Обновлено в 11.52: добавлен последний абзац.

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Самолет, вылетевший из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), был вынужден прервать полет из-за внештатной ситуации. В данный момент суперджет с 50 пассажирами на борту кружит над Екатеринбургом, сжигая топливо, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Борт SRJ-100 сообщением Екатеринбург — Нарьян-Мар после взлета в 9.55 утра зафиксировал неуборку передней стойки шасси. Посадка в аэропорту „Кольцово“ ожидается в течение часа, после выработки топлива», — сказал собеседник агентства. По его словам, на борту находятся 50 человек и три члена экипажа. За комментарием корреспондент обратился в авиакомпанию «Руслайн». Ответ на запрос на момент публикации не поступил. «В 11.30 самолет благополучно приземлился. На борту 56 чел. Из них 15 детей и три члена экипажа», — сказал источник. Собеседник добавил, что никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Обновлено в 11.52: добавлен последний абзац.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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