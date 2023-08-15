Над Екатеринбургом из-за внештатной ситуации кружит самолет

Самолет, вылетевший из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), был вынужден прервать полет из-за внештатной ситуации. В данный момент суперджет с 50 пассажирами на борту кружит над Екатеринбургом, сжигая топливо, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«Борт SRJ-100 сообщением Екатеринбург — Нарьян-Мар после взлета в 9.55 утра зафиксировал неуборку передней стойки шасси. Посадка в аэропорту „Кольцово“ ожидается в течение часа, после выработки топлива», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту находятся 50 человек и три члена экипажа. За комментарием корреспондент обратился в авиакомпанию «Руслайн». Ответ на запрос на момент публикации не поступил.
«В 11.30 самолет благополучно приземлился. На борту 56 чел. Из них 15 детей и три члена экипажа», — сказал источник. Собеседник добавил, что никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась.
Обновлено в 11.52: добавлен последний абзац.
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