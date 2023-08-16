16 августа 2023

Wildberries выходит на рынок Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, wildberries, грузовая машина, вайльдбериз
Компания Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае Фото:

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Маркетплейс уже зарегистрировал свой бренд в Поднебесной, сообщают источники на рынке.

«Wildberries планирует выйти на рынок Китая.[…] Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник среди онлайн-ритейлеров.

Wildberries ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. В министерстве коммерции Китая и Wildberries от комментариев отказались.

В июле URA.RU сообщало о планах Wildberries по строительству логистического центра в Тюмени за 11 млрд рублей. В мае маркетплейс проверяла прокуратура Москвы после конфликта онлайн-магазина с продавцами. Они проводили массовую забастовку из-за неоправданных штрафов.

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Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Маркетплейс уже зарегистрировал свой бренд в Поднебесной, сообщают источники на рынке. «Wildberries планирует выйти на рынок Китая.[…] Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник среди онлайн-ритейлеров. Wildberries ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. В министерстве коммерции Китая и Wildberries от комментариев отказались. В июле URA.RU сообщало о планах Wildberries по строительству логистического центра в Тюмени за 11 млрд рублей. В мае маркетплейс проверяла прокуратура Москвы после конфликта онлайн-магазина с продавцами. Они проводили массовую забастовку из-за неоправданных штрафов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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