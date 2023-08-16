Wildberries выходит на рынок Китая

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Маркетплейс уже зарегистрировал свой бренд в Поднебесной, сообщают источники на рынке.
«Wildberries планирует выйти на рынок Китая.[…] Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник среди онлайн-ритейлеров.
Wildberries ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. В министерстве коммерции Китая и Wildberries от комментариев отказались.
В июле URA.RU сообщало о планах Wildberries по строительству логистического центра в Тюмени за 11 млрд рублей. В мае маркетплейс проверяла прокуратура Москвы после конфликта онлайн-магазина с продавцами. Они проводили массовую забастовку из-за неоправданных штрафов.
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