Wildberries выходит на рынок Китая

17 августа 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Компания Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Маркетплейс уже зарегистрировал свой бренд в Поднебесной, сообщают источники на рынке. «Wildberries планирует выйти на рынок Китая.[…] Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник среди онлайн-ритейлеров. Wildberries ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. В министерстве коммерции Китая и Wildberries от комментариев отказались. В июле URA.RU сообщало о планах Wildberries по строительству логистического центра в Тюмени за 11 млрд рублей. В мае маркетплейс проверяла прокуратура Москвы после конфликта онлайн-магазина с продавцами. Они проводили массовую забастовку из-за неоправданных штрафов.

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Маркетплейс уже зарегистрировал свой бренд в Поднебесной, сообщают источники на рынке. «Wildberries планирует выйти на рынок Китая.[…] Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник среди онлайн-ритейлеров. Wildberries ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. В министерстве коммерции Китая и Wildberries от комментариев отказались. В июле URA.RU сообщало о планах Wildberries по строительству логистического центра в Тюмени за 11 млрд рублей. В мае маркетплейс проверяла прокуратура Москвы после конфликта онлайн-магазина с продавцами. Они проводили массовую забастовку из-за неоправданных штрафов.