Прокуратура заинтересовалась скандалом в Wildberries

26 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Прокуратура Москвы проверит маркетплейс Wildberries на предмет нарушения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Прокуратура Москвы начала проверку маркетплейса Wildberries по конфликту онлайн-магазина с продавцами. Об этом заявил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков. «Сегодня у нас была встреча с прокурором ЦАО, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка», — уточнил Георгий Волков. Его слова передает РИА Новости. До этого общественники обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку Wildberries. Ранее продавцы Wildberries проводили массовую забастовку из-за неоправданных штрафов. Митинги проходили и в мае, передает Nation News. Также продавцы жаловались на необоснованное списание средств за «незаконную рекламу». Представители маркетплейса заявляли, что их служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения, которые организовывали продавцы. По словам руководства Wildberries, из-за этого они потеряли более 650 миллионов рублей. После чего были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых заподозрили в нелегальном продвижении. 23 мая они собрались возле главного офиса в Москве и потребовали разблокировки. Тогда на митинг пришли около 70 человек.

Прокуратура Москвы начала проверку маркетплейса Wildberries по конфликту онлайн-магазина с продавцами. Об этом заявил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков. «Сегодня у нас была встреча с прокурором ЦАО, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка», — уточнил Георгий Волков. Его слова передает РИА Новости. До этого общественники обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку Wildberries. Ранее продавцы Wildberries проводили массовую забастовку из-за неоправданных штрафов. Митинги проходили и в мае, передает Nation News. Также продавцы жаловались на необоснованное списание средств за «незаконную рекламу». Представители маркетплейса заявляли, что их служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения, которые организовывали продавцы. По словам руководства Wildberries, из-за этого они потеряли более 650 миллионов рублей. После чего были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых заподозрили в нелегальном продвижении. 23 мая они собрались возле главного офиса в Москве и потребовали разблокировки. Тогда на митинг пришли около 70 человек.