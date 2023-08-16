В Салехарде встретили хоккеиста «Ямала», ушедшего на СВО. Видео

В Салехарде встретили хоккеиста «Ямала» ушедшего на СВО

17 августа 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

В аэропорту Салехарда встретили Сергея Лалетина, прибывшего из зоны СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Салехарда прошла торжественная встреча военнослужащего Сергея Лалетина, прибывшего в отпуск из зоны спецоперации. До своего ухода на СВО Сергей занимался хоккеем, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Юные хоккеисты команды „Ямал“ сорвали голос, в аэропорту окружной столицы. Приветствовали Сергея Лалетина — спортивного судью, друга, коллегу, сына, отважного воина, [который] встал в строй в сентябре прошлого года старшим матросом», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Сергей прилел в отпуск для поправки здоровья после ранения. В аэропорту его встречал мэр Салехарда Алексей Титовский, хоккеисты команды «Ямал», родные и близкие. Герой признался, что очень важно знать, что дома его ждут и помнят. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие из всех республик, округов и областей РФ, в том числе и с Ямала.

В аэропорту Салехарда прошла торжественная встреча военнослужащего Сергея Лалетина, прибывшего в отпуск из зоны спецоперации. До своего ухода на СВО Сергей занимался хоккеем, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Юные хоккеисты команды „Ямал“ сорвали голос, в аэропорту окружной столицы. Приветствовали Сергея Лалетина — спортивного судью, друга, коллегу, сына, отважного воина, [который] встал в строй в сентябре прошлого года старшим матросом», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Сергей прилел в отпуск для поправки здоровья после ранения. В аэропорту его встречал мэр Салехарда Алексей Титовский, хоккеисты команды «Ямал», родные и близкие. Герой признался, что очень важно знать, что дома его ждут и помнят. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. В защите новых регионов страны принимают участие военнослужащие из всех республик, округов и областей РФ, в том числе и с Ямала.