17 августа 2023
16 августа 2023

В Кургане коммунальщики на два месяца перекроют еще одну дорогу

В Кургане до 18 августа улицу Блюхера закроют для авто
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
В Кургане перекроют часть улицы Блюхера Фото:

Улица Блюхера в Кургане будет перекрыта для движения автомобилей до 18 октября для ремонта ветхого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза».

«Начиная с понедельника, 21 августа, бригады „Водного Союза“ приступают к капитальному ремонту водопровода диаметром 300 мм по ул. Блюхера. В связи с чем будет закрыто движение автотранспорта на участке от дома №22 до пересечения с ул. Сибирской», — говорится в релизе предприятия.

После окончания работ по замене труб на месте проведения работ будет уложен асфальт. Это синхронизировано с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Капитальный ремонт водопровода по улице Блюхера продлится до 18 октября. Водителей просят заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане образуются пробки из-за перекрытых дорог. Дорожники начали ремонт по улице Пушкина. Участок от ТРЦ Пушкинский до улицы Свердлова 15. Перекрыта и улица Коли Мяготина (от Рихарда Зорге до Пролетарской). Движение недоступно и по Чеховскому мосту.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Улица Блюхера в Кургане будет перекрыта для движения автомобилей до 18 октября для ремонта ветхого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «Начиная с понедельника, 21 августа, бригады „Водного Союза“ приступают к капитальному ремонту водопровода диаметром 300 мм по ул. Блюхера. В связи с чем будет закрыто движение автотранспорта на участке от дома №22 до пересечения с ул. Сибирской», — говорится в релизе предприятия. После окончания работ по замене труб на месте проведения работ будет уложен асфальт. Это синхронизировано с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Капитальный ремонт водопровода по улице Блюхера продлится до 18 октября. Водителей просят заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане образуются пробки из-за перекрытых дорог. Дорожники начали ремонт по улице Пушкина. Участок от ТРЦ Пушкинский до улицы Свердлова 15. Перекрыта и улица Коли Мяготина (от Рихарда Зорге до Пролетарской). Движение недоступно и по Чеховскому мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...