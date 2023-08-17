В Кургане коммунальщики на два месяца перекроют еще одну дорогу

В Кургане до 18 августа улицу Блюхера закроют для авто

18 августа 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

В Кургане перекроют часть улицы Блюхера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Улица Блюхера в Кургане будет перекрыта для движения автомобилей до 18 октября для ремонта ветхого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «Начиная с понедельника, 21 августа, бригады „Водного Союза“ приступают к капитальному ремонту водопровода диаметром 300 мм по ул. Блюхера. В связи с чем будет закрыто движение автотранспорта на участке от дома №22 до пересечения с ул. Сибирской», — говорится в релизе предприятия. После окончания работ по замене труб на месте проведения работ будет уложен асфальт. Это синхронизировано с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Капитальный ремонт водопровода по улице Блюхера продлится до 18 октября. Водителей просят заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане образуются пробки из-за перекрытых дорог. Дорожники начали ремонт по улице Пушкина. Участок от ТРЦ Пушкинский до улицы Свердлова 15. Перекрыта и улица Коли Мяготина (от Рихарда Зорге до Пролетарской). Движение недоступно и по Чеховскому мосту.

Улица Блюхера в Кургане будет перекрыта для движения автомобилей до 18 октября для ремонта ветхого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «Начиная с понедельника, 21 августа, бригады „Водного Союза“ приступают к капитальному ремонту водопровода диаметром 300 мм по ул. Блюхера. В связи с чем будет закрыто движение автотранспорта на участке от дома №22 до пересечения с ул. Сибирской», — говорится в релизе предприятия. После окончания работ по замене труб на месте проведения работ будет уложен асфальт. Это синхронизировано с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Капитальный ремонт водопровода по улице Блюхера продлится до 18 октября. Водителей просят заранее продумывать варианты объезда ремонтируемой территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане образуются пробки из-за перекрытых дорог. Дорожники начали ремонт по улице Пушкина. Участок от ТРЦ Пушкинский до улицы Свердлова 15. Перекрыта и улица Коли Мяготина (от Рихарда Зорге до Пролетарской). Движение недоступно и по Чеховскому мосту.