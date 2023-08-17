Курганцы отдают свои квартиры в долгосрочную аренду. Фото

18 августа 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Курганцы предлагают в аренду квартиры от 50 тысяч рублей в месяц (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В центральном районе Кургана жители предлагают свои квартиры на долгосрочную аренду за 50 тысяч рублей в месяц и более. Объявления о сдачи квартир в аренду появились на сайте Avito. «Трехкомнатная квартира, 106 квадратных метров, 9 этаж — 55 тысяч рублей в месяц», — указано в одном из объявлений. По данным сайта, это самое дорогое жилье из категории долгосрочной аренды квартир. Оплата по счетчикам включена в стоимость аренды, пишет арендодатель, а залог не требуется. Есть еще два объявления по аренде трехкомнатных квартир в ценовой категории от 50 тысяч рублей. В одном из них квартира 109 квадратных метров на 12 этаже. Чтобы пожить в ней потребуется внести залог суммой 50 тысяч рублей и столько же оплачивать ежемесячно. Арендодатель здесь не включил в стоимость квитанцию по коммунальным услугам. Можно проживать с детьми, сделан дизайнерский ремонт с лепниной и барельефом, есть лоджия. Имеется различная бытовая техника: от кондиционера и посудомоечной машины до микроволновки. Дополнительно арендодатель предлагает гардеробную. В другом объявлении — 96 квадратных метров на третьем этаже. Арендодатель требует здесь залог в 50 тысяч рублей и ту же сумму ежемесячно, в которую включена оплата по счетчикам. Квартиру обещают с дизайнерским ремонтом. Дом расположен рядом с благоустроенной частью набережной реки Тобол. Здесь квартира тоже обустроена техникой, своя гардеробная, мебель, лоджия и раздельный санузел. Ранее URA.RU сообщало, что средняя цена на аренду квартир в Кургане снизилась. По данным сайта Restate, разброс цен в августе составил от 5 000 рублей до 25 000 рублей за объект. Дизайнерский ремонт выполнен в квартире за 55 тысяч рублей в месяц Фото: сайт Avito Лоджия в квартире на девятом этаже имеет панорамное остекление Фото: сайт Avito Гостиная в квартире на 106 квадратных метров совмещена с кухней, а комнаты, по описанию, изолированные Фото: сайт Avito Квартира в аренду на 12 этаже с дизайнерским ремонтом, барельефом и лепниной Фото: сайт Avito В квартире есть необходимая техника, даже четыре кондиционера и столько же телевизоров Фото: сайт Avito Квартира на 109 квадратных метров обустроена мебелью Фото: сайт Avito Квартира на третьем этаже тоже с дизайнерским ремонтом Фото: сайт Avito По описанию в объявлении, в этой квартире тоже есть гардеробная Фото: сайт Avito Санузел обустроен, в описании указано, что он раздельный Фото: сайт Avito Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центральном районе Кургана жители предлагают свои квартиры на долгосрочную аренду за 50 тысяч рублей в месяц и более. Объявления о сдачи квартир в аренду появились на сайте Avito. «Трехкомнатная квартира, 106 квадратных метров, 9 этаж — 55 тысяч рублей в месяц», — указано в одном из объявлений. По данным сайта, это самое дорогое жилье из категории долгосрочной аренды квартир. Оплата по счетчикам включена в стоимость аренды, пишет арендодатель, а залог не требуется. Есть еще два объявления по аренде трехкомнатных квартир в ценовой категории от 50 тысяч рублей. В одном из них квартира 109 квадратных метров на 12 этаже. Чтобы пожить в ней потребуется внести залог суммой 50 тысяч рублей и столько же оплачивать ежемесячно. Арендодатель здесь не включил в стоимость квитанцию по коммунальным услугам. Можно проживать с детьми, сделан дизайнерский ремонт с лепниной и барельефом, есть лоджия. Имеется различная бытовая техника: от кондиционера и посудомоечной машины до микроволновки. Дополнительно арендодатель предлагает гардеробную. В другом объявлении — 96 квадратных метров на третьем этаже. Арендодатель требует здесь залог в 50 тысяч рублей и ту же сумму ежемесячно, в которую включена оплата по счетчикам. Квартиру обещают с дизайнерским ремонтом. Дом расположен рядом с благоустроенной частью набережной реки Тобол. Здесь квартира тоже обустроена техникой, своя гардеробная, мебель, лоджия и раздельный санузел. Ранее URA.RU сообщало, что средняя цена на аренду квартир в Кургане снизилась. По данным сайта Restate, разброс цен в августе составил от 5 000 рублей до 25 000 рублей за объект.