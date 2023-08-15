15 августа 2023

Цена на аренду квартиры в Курганской области резко упала. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, дверь, ключ, ключ в замке, квартира, замок, новое жилье, новоселье, новостройки
Средняя цена за объект в августе составила 12 267,2 рубля Фото:

Средняя стоимость аренды жилья в Кургане резко снизилась после долгого роста. Информация об этом размещена на сайте Restate.

«13 июля средняя цена за объект (аренда квартиры на вторичном рынке) составила — 13 160,8 рублей. 11 августа средняя цена за объект — 12 267,2 рубля», — указано в таблице динамики средних цен на сайте. При этом цена за объект 13 160,8 рублей, согласно данным аналитики с сайта, стала самой высокой точкой на графике по статистике за год. Разброс цен в августе — от 5 000 рублей до 25 000 рублей за объект.

Стоимость аренды снижается, несмотря на высокий спрос у курганцев. Специалисты по недвижимости отмечают, что спрос на аренду в разы больше, чем предложений. «Звонили с детьми и без детей, с животными и без животных. То есть очень много желающих снять квартиру. В итоге квартиры разлетаются как горячие пирожки», — рассказала URA.RU риелтор Елена Безгодова.

Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость дома с участком в Кургане выросла почти на полмиллиона рублей. Специалисты связывают рост с доступность ипотечного кредитования и федеральным программам.

Аренда жилья, согласно аналитике Restate, в Курганской области резко упала в цене
Аренда жилья, согласно аналитике Restate, в Курганской области резко упала в цене

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя стоимость аренды жилья в Кургане резко снизилась после долгого роста. Информация об этом размещена на сайте Restate. «13 июля средняя цена за объект (аренда квартиры на вторичном рынке) составила — 13 160,8 рублей. 11 августа средняя цена за объект — 12 267,2 рубля», — указано в таблице динамики средних цен на сайте. При этом цена за объект 13 160,8 рублей, согласно данным аналитики с сайта, стала самой высокой точкой на графике по статистике за год. Разброс цен в августе — от 5 000 рублей до 25 000 рублей за объект. Стоимость аренды снижается, несмотря на высокий спрос у курганцев. Специалисты по недвижимости отмечают, что спрос на аренду в разы больше, чем предложений. «Звонили с детьми и без детей, с животными и без животных. То есть очень много желающих снять квартиру. В итоге квартиры разлетаются как горячие пирожки», — рассказала URA.RU риелтор Елена Безгодова. Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость дома с участком в Кургане выросла почти на полмиллиона рублей. Специалисты связывают рост с доступность ипотечного кредитования и федеральным программам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...