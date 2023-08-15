Цена на аренду квартиры в Курганской области резко упала. Скрин

16 августа 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Средняя цена за объект в августе составила 12 267,2 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Средняя стоимость аренды жилья в Кургане резко снизилась после долгого роста. Информация об этом размещена на сайте Restate. «13 июля средняя цена за объект (аренда квартиры на вторичном рынке) составила — 13 160,8 рублей. 11 августа средняя цена за объект — 12 267,2 рубля», — указано в таблице динамики средних цен на сайте. При этом цена за объект 13 160,8 рублей, согласно данным аналитики с сайта, стала самой высокой точкой на графике по статистике за год. Разброс цен в августе — от 5 000 рублей до 25 000 рублей за объект. Стоимость аренды снижается, несмотря на высокий спрос у курганцев. Специалисты по недвижимости отмечают, что спрос на аренду в разы больше, чем предложений. «Звонили с детьми и без детей, с животными и без животных. То есть очень много желающих снять квартиру. В итоге квартиры разлетаются как горячие пирожки», — рассказала URA.RU риелтор Елена Безгодова. Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость дома с участком в Кургане выросла почти на полмиллиона рублей. Специалисты связывают рост с доступность ипотечного кредитования и федеральным программам. Аренда жилья, согласно аналитике Restate, в Курганской области резко упала в цене Скрин: сайт Restate

Средняя стоимость аренды жилья в Кургане резко снизилась после долгого роста. Информация об этом размещена на сайте Restate. «13 июля средняя цена за объект (аренда квартиры на вторичном рынке) составила — 13 160,8 рублей. 11 августа средняя цена за объект — 12 267,2 рубля», — указано в таблице динамики средних цен на сайте. При этом цена за объект 13 160,8 рублей, согласно данным аналитики с сайта, стала самой высокой точкой на графике по статистике за год. Разброс цен в августе — от 5 000 рублей до 25 000 рублей за объект. Стоимость аренды снижается, несмотря на высокий спрос у курганцев. Специалисты по недвижимости отмечают, что спрос на аренду в разы больше, чем предложений. «Звонили с детьми и без детей, с животными и без животных. То есть очень много желающих снять квартиру. В итоге квартиры разлетаются как горячие пирожки», — рассказала URA.RU риелтор Елена Безгодова. Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость дома с участком в Кургане выросла почти на полмиллиона рублей. Специалисты связывают рост с доступность ипотечного кредитования и федеральным программам.