17 августа 2023

Власти ЯНАО планируют увеличить региональный материнский капитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главой Екатеринбурга Алексеем Орловым объектов благоустройства города. Екатеринбург, коляска, дети, ребенок на руках, женщина с ребенком, детская коляска, прогулка с ребенком
Региональный материнский капитал в ЯНАО не индексировался четыре года Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что в регионе планируют увеличить размер материнского капитала. Такое заявление он сделал на встрече с жителями Нового Уренгоя.

«Всерьез думаем, чтобы начать индексировать наш маткапитал. Мы ввели его четыре года назад. 500 тысяч тогда и сегодня — разные деньги, все дорожает стремительно. Ведем эту работу» — сказал губернатор. Эфир встречи с жителями транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что на встрече с жителями Нового Уренгоя губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям принять участие в благоустройстве региона. Он привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают представителей бизнеса за свой счет облагораживать территории вокруг офисов.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что в регионе планируют увеличить размер материнского капитала. Такое заявление он сделал на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Всерьез думаем, чтобы начать индексировать наш маткапитал. Мы ввели его четыре года назад. 500 тысяч тогда и сегодня — разные деньги, все дорожает стремительно. Ведем эту работу» — сказал губернатор. Эфир встречи с жителями транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что на встрече с жителями Нового Уренгоя губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям принять участие в благоустройстве региона. Он привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают представителей бизнеса за свой счет облагораживать территории вокруг офисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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