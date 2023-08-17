Власти ЯНАО планируют увеличить региональный материнский капитал

18 августа 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Региональный материнский капитал в ЯНАО не индексировался четыре года Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что в регионе планируют увеличить размер материнского капитала. Такое заявление он сделал на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Всерьез думаем, чтобы начать индексировать наш маткапитал. Мы ввели его четыре года назад. 500 тысяч тогда и сегодня — разные деньги, все дорожает стремительно. Ведем эту работу» — сказал губернатор. Эфир встречи с жителями транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что на встрече с жителями Нового Уренгоя губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям принять участие в благоустройстве региона. Он привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают представителей бизнеса за свой счет облагораживать территории вокруг офисов.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что в регионе планируют увеличить размер материнского капитала. Такое заявление он сделал на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Всерьез думаем, чтобы начать индексировать наш маткапитал. Мы ввели его четыре года назад. 500 тысяч тогда и сегодня — разные деньги, все дорожает стремительно. Ведем эту работу» — сказал губернатор. Эфир встречи с жителями транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что на встрече с жителями Нового Уренгоя губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям принять участие в благоустройстве региона. Он привел в пример Тюменскую область, где власти обязывают представителей бизнеса за свой счет облагораживать территории вокруг офисов.