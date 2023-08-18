18 августа 2023

Губернатор Моор примет участие в открытии памятника участникам СВО

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Моор. Тюмень , моор александр
Моор примет участие в торжественных мероприятиях по случаю юбилея Нижнетавдинского района Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в открытии памятника участникам спецоперации в Нижнетавдинском районе. Об этом сообщает правительство региона в соцсети.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Нижнетавдинском районе. В планах — участие в открытии памятника нижнетавдинцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Визит Моора приурочен к празднованию 100-летия района. Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях по этому случаю.

Ранее Александр Моор на торжественном мероприятии в честь 79-летия Тюменской области отметил заслуги перед областью трех жителей региона. Нагрудные знаки были вручены тюменцам со сцены ДК «Нефтяник» из рук губернатора и председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в открытии памятника участникам спецоперации в Нижнетавдинском районе. Об этом сообщает правительство региона в соцсети. «Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Нижнетавдинском районе. В планах — участие в открытии памятника нижнетавдинцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Визит Моора приурочен к празднованию 100-летия района. Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях по этому случаю. Ранее Александр Моор на торжественном мероприятии в честь 79-летия Тюменской области отметил заслуги перед областью трех жителей региона. Нагрудные знаки были вручены тюменцам со сцены ДК «Нефтяник» из рук губернатора и председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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