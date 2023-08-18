Губернатор Моор примет участие в открытии памятника участникам СВО

19 августа 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Моор примет участие в торжественных мероприятиях по случаю юбилея Нижнетавдинского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в открытии памятника участникам спецоперации в Нижнетавдинском районе. Об этом сообщает правительство региона в соцсети. «Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Нижнетавдинском районе. В планах — участие в открытии памятника нижнетавдинцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Визит Моора приурочен к празднованию 100-летия района. Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях по этому случаю. Ранее Александр Моор на торжественном мероприятии в честь 79-летия Тюменской области отметил заслуги перед областью трех жителей региона. Нагрудные знаки были вручены тюменцам со сцены ДК «Нефтяник» из рук губернатора и председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в открытии памятника участникам спецоперации в Нижнетавдинском районе. Об этом сообщает правительство региона в соцсети. «Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Нижнетавдинском районе. В планах — участие в открытии памятника нижнетавдинцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Визит Моора приурочен к празднованию 100-летия района. Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях по этому случаю. Ранее Александр Моор на торжественном мероприятии в честь 79-летия Тюменской области отметил заслуги перед областью трех жителей региона. Нагрудные знаки были вручены тюменцам со сцены ДК «Нефтяник» из рук губернатора и председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова.