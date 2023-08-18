Губернатор Моор примет участие в открытии памятника участникам СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в открытии памятника участникам спецоперации в Нижнетавдинском районе. Об этом сообщает правительство региона в соцсети.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Нижнетавдинском районе. В планах — участие в открытии памятника нижнетавдинцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Визит Моора приурочен к празднованию 100-летия района. Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях по этому случаю.
Ранее Александр Моор на торжественном мероприятии в честь 79-летия Тюменской области отметил заслуги перед областью трех жителей региона. Нагрудные знаки были вручены тюменцам со сцены ДК «Нефтяник» из рук губернатора и председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова.
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