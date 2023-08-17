Губернатор Моор вручил награды «Почетным гражданам Тюменской области»

18 августа 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Награду из рук губернатора получили три жителя Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Александр Моор на торжественном мероприятии в честь 79-летия Тюменской области отметил заслуги перед областью трех жителей региона. Награды тюменцы получили со сцены ДК «Нефтяник» из рук губернатора и председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова. «За заслуги перед областью нагрудные знаки „Почетных граждан Тюменской области“ были вручены трем жителям региона. Главный врач Перинатального центра города Тюмени Ирина Кукарская, начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов, главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов были отмечены губернатором», — передает с места событий корреспондент URA.RU Глеб Хорин. Во время торжественного мероприятия, которое в эти минуты проходит в ДК «Нефтяник» губернатор рассказал, как « бесперспективная» Тюменская область стала одним из ведущих регионов России. Свое обращение Александр Моор приурочил к поздравлению к Дню области.

Александр Моор на торжественном мероприятии в честь 79-летия Тюменской области отметил заслуги перед областью трех жителей региона. Награды тюменцы получили со сцены ДК «Нефтяник» из рук губернатора и председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова. «За заслуги перед областью нагрудные знаки „Почетных граждан Тюменской области“ были вручены трем жителям региона. Главный врач Перинатального центра города Тюмени Ирина Кукарская, начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов, главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов были отмечены губернатором», — передает с места событий корреспондент URA.RU Глеб Хорин. Во время торжественного мероприятия, которое в эти минуты проходит в ДК «Нефтяник» губернатор рассказал, как « бесперспективная» Тюменская область стала одним из ведущих регионов России. Свое обращение Александр Моор приурочил к поздравлению к Дню области.