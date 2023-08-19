В Германии назвали три возможных сценария действий Украины

Bild: Украина потеряет Харьковскую область, если остановит наступление

19 августа 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

В основном, Украина планирует продолжать наступление, отмечается в публикации Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины есть три сценария дальнейшего противостояния с Россией. Среди них: продолжение боев с российской армией без переговоров, вести наступление с переговорами или прекращение контрнаступления. Последний вариант приведет к потере Харьковской области. С таким прогнозом выступил замглавред немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, недавно побывавший в Киеве и Донбассе, а также говоривший с украинским руководством. «У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации: сражаться дальше без переговоров с РФ, сражаться, но начать переговоры, остановить контрнаступление», — говорится в материале Пауля Ронцхаймера, который опубликован в telegram-канале газеты. По его мнению, для украинцев предпочтительнее продолжать наступление. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что военный ресурс Украины практически исчерпан, передает RT. Об этом он сообщил на фоне продолжения украинского наступления, которое началось в начале июне. Если наступательная операция Украины не увенчается успехом, то Киев планирует возобновить ее в 2024 году. По словам Ронцхаймера, прекращать наступление украинская сторона не собирается, ведь это приведет к быстрому продвижению российской армии в Харьковской области, контроль над которой Киев уже начал терять. Как отметил Ронцхаймер, президент Украины Владимир Зеленский настроен против переговоров с Россией. С ним согласны большинство украинцев. Ранее в Верховной раде предложили узаконить отказ от передачи земель России. Это касается и Крыма. Депутаты выступили с такой идеей на фоне заявления начальника штаба НАТО Стиана Йенсена. Он отмечал, что Украина может вступить в НАТО, если отдаст России часть территорий. Дело в том, что во время референдумов в 2022 году большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей высказались за вступление в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Украины есть три сценария дальнейшего противостояния с Россией. Среди них: продолжение боев с российской армией без переговоров, вести наступление с переговорами или прекращение контрнаступления. Последний вариант приведет к потере Харьковской области. С таким прогнозом выступил замглавред немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, недавно побывавший в Киеве и Донбассе, а также говоривший с украинским руководством. «У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации: сражаться дальше без переговоров с РФ, сражаться, но начать переговоры, остановить контрнаступление», — говорится в материале Пауля Ронцхаймера, который опубликован в telegram-канале газеты. По его мнению, для украинцев предпочтительнее продолжать наступление. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что военный ресурс Украины практически исчерпан, передает RT. Об этом он сообщил на фоне продолжения украинского наступления, которое началось в начале июне. Если наступательная операция Украины не увенчается успехом, то Киев планирует возобновить ее в 2024 году. По словам Ронцхаймера, прекращать наступление украинская сторона не собирается, ведь это приведет к быстрому продвижению российской армии в Харьковской области, контроль над которой Киев уже начал терять. Как отметил Ронцхаймер, президент Украины Владимир Зеленский настроен против переговоров с Россией. С ним согласны большинство украинцев. Ранее в Верховной раде предложили узаконить отказ от передачи земель России. Это касается и Крыма. Депутаты выступили с такой идеей на фоне заявления начальника штаба НАТО Стиана Йенсена. Он отмечал, что Украина может вступить в НАТО, если отдаст России часть территорий. Дело в том, что во время референдумов в 2022 году большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей высказались за вступление в РФ.