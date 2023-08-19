«Луна-25» проводит исследования поверхности спутника с орбиты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Российская космическая станция «Луна-25» во время полета по орбите Луны передала ученым первые результаты исследований. Об этом сообщили в Роскосмосе. Россия запустила лунную программу впервые за 50 лет.

«Первые результаты работы научных приборов автоматической станции „Луна-25“ на окололунной орбите. Во время полета проведено несколько включений научной аппаратуры», — сообщает пресс-служба Роскосмоса в Telegram .

В Роскосмосе уточнили, что впервые на орбите Луны был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л. Он нужен для изучения части атмосфера в приполярной области Луны. Прибор ПмЛ (он собирает данные о частицах) зарегистрировал попадание микрометеорита на поверхность Луны. В Роскосмосе прокомментировали, что, скорее всего, он принадлежал космическому метеорному потоку Персеиды. Поток находится рядом с естественным спутником Земли. Станция не пострадала от космического скопления, при полете на лунную орбиту — она успешно облетела его.

Комическая программа «Луна-25» была запущена в начале августа. Она стала первой в истории современной России. На данный момент станция собирает информацию о поверхности Луны с орбиты. По плану, 21 августа «Луна-25» должна приземлиться на спутник.

Politico сообщало, что Россия, запустив «Луну-25», дала старт новой космической гонке. Дело в том, что в Китае и США есть план по высадке космонавтов на Луну к 2030 году. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что западные санкции не помешали России запустить лунную программу.

Фотография кратера Зееман с южного полушария Луны Фото: telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“» / https://t.me/roscosmos_gk/10533