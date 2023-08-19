Жители ХМАО и ЯНАО сдали кровь для пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале

20 августа 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Жители из разных городов России стали донорами для пострадавших от взрыва в Махачкале Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, приехавшие на отдых в Дагестан, стали донорами крови для пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской станции переливания крови. «В течение пяти дней жители Махачкалы и других городов республики, а также районов явились для сдачи крови с целью оказания помощи пострадавшим. Пришли добровольцы из разных городов России, отдыхающие в нашей республике: из ЯНАО, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении, опубликованном на странице станции в соцсети «Вконтакте». Взрыв на АЗС в Дагестане произошел 14 августа. В результате ЧП погибли 35 человек. Пострадали более ста. Глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной происшествия стала недобросовестность со стороны предпринимателей и надзорных ведомств.

Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, приехавшие на отдых в Дагестан, стали донорами крови для пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской станции переливания крови. «В течение пяти дней жители Махачкалы и других городов республики, а также районов явились для сдачи крови с целью оказания помощи пострадавшим. Пришли добровольцы из разных городов России, отдыхающие в нашей республике: из ЯНАО, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении, опубликованном на странице станции в соцсети «Вконтакте». Взрыв на АЗС в Дагестане произошел 14 августа. В результате ЧП погибли 35 человек. Пострадали более ста. Глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной происшествия стала недобросовестность со стороны предпринимателей и надзорных ведомств.