Жители ХМАО и ЯНАО сдали кровь для пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале

Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, приехавшие на отдых в Дагестан, стали донорами крови для пострадавших от взрыва на заправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской станции переливания крови.
«В течение пяти дней жители Махачкалы и других городов республики, а также районов явились для сдачи крови с целью оказания помощи пострадавшим. Пришли добровольцы из разных городов России, отдыхающие в нашей республике: из ЯНАО, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении, опубликованном на странице станции в соцсети «Вконтакте».
Взрыв на АЗС в Дагестане произошел 14 августа. В результате ЧП погибли 35 человек. Пострадали более ста. Глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной происшествия стала недобросовестность со стороны предпринимателей и надзорных ведомств.
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