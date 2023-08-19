Прилепин предложил установить памятник журналистке Дугиной в Киеве

В Киеве должен быть установлен памятник в честь российской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Такое мнение выразил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин.
«Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин в своем
Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье в августе 2022 года. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Такого же мнения придерживается американская разведка.
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