Прилепин предложил установить памятник журналистке Дугиной в Киеве

20 августа 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Памятник Дугиной мог бы появиться в Киеве, полагает Прилепин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина В Киеве должен быть установлен памятник в честь российской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Такое мнение выразил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин. «Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин в своем telegram-канале . Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье в августе 2022 года. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Такого же мнения придерживается американская разведка.

В Киеве должен быть установлен памятник в честь российской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Такое мнение выразил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин. «Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье в августе 2022 года. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Такого же мнения придерживается американская разведка.