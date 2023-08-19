19 августа 2023

Прилепин предложил установить памятник журналистке Дугиной в Киеве

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, дугина дарья
Памятник Дугиной мог бы появиться в Киеве, полагает Прилепин Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

В Киеве должен быть установлен памятник в честь российской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Такое мнение выразил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин.

«Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин в своем telegram-канале.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье в августе 2022 года. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Такого же мнения придерживается американская разведка.

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В Киеве должен быть установлен памятник в честь российской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Такое мнение выразил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин. «Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье в августе 2022 года. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Такого же мнения придерживается американская разведка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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