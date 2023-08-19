В Тюмени выступит экс-лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов

20 августа 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Бутусов исполнит самые яркие хиты Nautilus Pompilius Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени 9 октября состоится концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Информация об этом указана на сайте тюменской филармонии. «На сцене тюменской филармонии 9 октября состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — указано на сайте учреждения. Организаторы обещают, что на концерте будут исполнены самые яркие песни коллектива, но в новом прочтении. Атмосфера будет усилена мультимедийным шоу, эффектными костюмами и декорациями. Стоимость билетов варьируется от 2200 рублей до 6000 рублей. На сайте указано, что в продаже осталось меньше половины VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Также оказались раскуплены практически все места на балконе.

В Тюмени 9 октября состоится концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Информация об этом указана на сайте тюменской филармонии. «На сцене тюменской филармонии 9 октября состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — указано на сайте учреждения. Организаторы обещают, что на концерте будут исполнены самые яркие песни коллектива, но в новом прочтении. Атмосфера будет усилена мультимедийным шоу, эффектными костюмами и декорациями. Стоимость билетов варьируется от 2200 рублей до 6000 рублей. На сайте указано, что в продаже осталось меньше половины VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Также оказались раскуплены практически все места на балконе.