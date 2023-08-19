19 августа 2023
18 августа 2023

В Тюмени выступит экс-лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация документального фильма Олега Раковича NAUHAUS, о группе «Наутилус Помпилиус». Екатеринбург, бутусов вячеслав
Бутусов исполнит самые яркие хиты Nautilus Pompilius Фото:

В Тюмени 9 октября состоится концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Информация об этом указана на сайте тюменской филармонии.

«На сцене тюменской филармонии 9 октября состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — указано на сайте учреждения.

Организаторы обещают, что на концерте будут исполнены самые яркие песни коллектива, но в новом прочтении. Атмосфера будет усилена мультимедийным шоу, эффектными костюмами и декорациями.

Стоимость билетов варьируется от 2200 рублей до 6000 рублей. На сайте указано, что в продаже осталось меньше половины VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Также оказались раскуплены практически все места на балконе.

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В Тюмени 9 октября состоится концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Информация об этом указана на сайте тюменской филармонии. «На сцене тюменской филармонии 9 октября состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — указано на сайте учреждения. Организаторы обещают, что на концерте будут исполнены самые яркие песни коллектива, но в новом прочтении. Атмосфера будет усилена мультимедийным шоу, эффектными костюмами и декорациями. Стоимость билетов варьируется от 2200 рублей до 6000 рублей. На сайте указано, что в продаже осталось меньше половины VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Также оказались раскуплены практически все места на балконе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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