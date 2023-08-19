Зеленский: на Украине начнут производить шведские БМП

Владимир Зеленский поддержал идею по производству БМП CV-90 на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90 будут производиться на украинских заводах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Сегодня мы детализировали нашу договоренность по совместному производству боевых машин CV-90 на Украине. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 появилась как можно быстрее», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводят argumenti.ru. Ранее о строительстве танкового завода на Украине сообщал производитель танков Leopard.

Зеленский также напомнил, что на данный момент Швеция разрабатывает новый пакет военной помощи Украине. В него войдут снаряды для ПВО, запасные части военной техники и оборудования для разминирования.

Сейчас украинский президент находится в Швеции вместе со своей супругой. Во время поездки он заявил, что украинские пилоты начали обучаться полетам на шведских истребителях, а также заручился финансовой поддержкой от шведских властей — Украина получит полмиллиарда евро на восстановление.

После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. В начале 2023 года партнеры Киева сообщили, что готовы передать ему тяжелые танки для контрнаступления. Однако даже такие поставки не оказали существенного влияния на поле боя. Российские солдаты успешно отражают, в том числе, и танковые атаки. Член палаты представителей Конгресса США Энди Харрис отмечал, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией из-за неудач на фронте, передает RT.