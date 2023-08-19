Зеленский: на Украине начнут производить шведские БМП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, бмп, нато, швеция, CV-90
Владимир Зеленский поддержал идею по производству БМП CV-90 на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90 будут производиться на украинских заводах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Сегодня мы детализировали нашу договоренность по совместному производству боевых машин CV-90 на Украине. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 появилась как можно быстрее», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводят argumenti.ru. Ранее о строительстве танкового завода на Украине сообщал производитель танков Leopard.

Зеленский также напомнил, что на данный момент Швеция разрабатывает новый пакет военной помощи Украине. В него войдут снаряды для ПВО, запасные части военной техники и оборудования для разминирования.

Сейчас украинский президент находится в Швеции вместе со своей супругой. Во время поездки он заявил, что украинские пилоты начали обучаться полетам на шведских истребителях, а также заручился финансовой поддержкой от шведских властей — Украина получит полмиллиарда евро на восстановление.

После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. В начале 2023 года партнеры Киева сообщили, что готовы передать ему тяжелые танки для контрнаступления. Однако даже такие поставки не оказали существенного влияния на поле боя. Российские солдаты успешно отражают, в том числе, и танковые атаки. Член палаты представителей Конгресса США Энди Харрис отмечал, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией из-за неудач на фронте, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90 будут производиться на украинских заводах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. «Сегодня мы детализировали нашу договоренность по совместному производству боевых машин CV-90 на Украине. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 появилась как можно быстрее», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводят argumenti.ru. Ранее о строительстве танкового завода на Украине сообщал производитель танков Leopard. Зеленский также напомнил, что на данный момент Швеция разрабатывает новый пакет военной помощи Украине. В него войдут снаряды для ПВО, запасные части военной техники и оборудования для разминирования. Сейчас украинский президент находится в Швеции вместе со своей супругой. Во время поездки он заявил, что украинские пилоты начали обучаться полетам на шведских истребителях, а также заручился финансовой поддержкой от шведских властей — Украина получит полмиллиарда евро на восстановление. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. В начале 2023 года партнеры Киева сообщили, что готовы передать ему тяжелые танки для контрнаступления. Однако даже такие поставки не оказали существенного влияния на поле боя. Российские солдаты успешно отражают, в том числе, и танковые атаки. Член палаты представителей Конгресса США Энди Харрис отмечал, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией из-за неудач на фронте, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...