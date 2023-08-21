В микрорайоне Кургана вернули горячую воду в десятки домов. Список

22 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Кургане включили горячую воду в 35 домах в микрорайоне Северный Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Северный горячее водоснабжение вернули в 35 многоквартирных дома. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Северный подача горячего водоснабжение производится в 35 многоквартирных домов. Из-за капремонта основной тепломагистрали по улице Правды, которая подает теплоноситель в Северный мы впервые подали ресурс через центральную часть города», — говорится в посте КГК. Горячую воду вернули в дома на улицах Дзержинского, Зайцева, Зеленой и Ястржембского. Также в ресурсоснабжающей организации отметили, что по адресам Калинина 2, 20/1, 20, Механический 7а и 42 горячая вода не подается из-за неготовности оборудования домов к приему теплоносителя. Кроме того, продолжаются работы по подготовке к отопительному периоду магистрального трубопровода на дома по адресу: Панфилова 17а, 19А, 22а, Отдыха 2б, 2в, 4б, 8, Озерная 3, Луначарского 2, 4, Садовая 8а, 10 и Шевелевская 20. Список адресов, где подали горячую воду: Дзержинского 2, 6, 5, 7, 9, 6а, 10а, 12, 14, 18а;

Губанова 20;

Зайцева 3, 4, 8, 6, 6а, 85;

Зеленая 1а, 6, 6А, 10, 12;

Садовая 50, 103;

Отдыха 53, 44;

Рабоче-Крестьянская 8, 10, 14;

Калинина 18, 16;

Чапаева 21;

Ястржембского 39а, 40а, 40б.

В Кургане в микрорайоне Северный горячее водоснабжение вернули в 35 многоквартирных дома. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Северный подача горячего водоснабжение производится в 35 многоквартирных домов. Из-за капремонта основной тепломагистрали по улице Правды, которая подает теплоноситель в Северный мы впервые подали ресурс через центральную часть города», — говорится в посте КГК. Горячую воду вернули в дома на улицах Дзержинского, Зайцева, Зеленой и Ястржембского. Также в ресурсоснабжающей организации отметили, что по адресам Калинина 2, 20/1, 20, Механический 7а и 42 горячая вода не подается из-за неготовности оборудования домов к приему теплоносителя. Кроме того, продолжаются работы по подготовке к отопительному периоду магистрального трубопровода на дома по адресу: Панфилова 17а, 19А, 22а, Отдыха 2б, 2в, 4б, 8, Озерная 3, Луначарского 2, 4, Садовая 8а, 10 и Шевелевская 20. Список адресов, где подали горячую воду: