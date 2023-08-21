21 августа 2023

В микрорайоне Кургана вернули горячую воду в десятки домов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане включили горячую воду в 35 домах в микрорайоне Северный Фото:

В Кургане в микрорайоне Северный горячее водоснабжение вернули в 35 многоквартирных дома. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Северный подача горячего водоснабжение производится в 35 многоквартирных домов. Из-за капремонта основной тепломагистрали по улице Правды, которая подает теплоноситель в Северный мы впервые подали ресурс через центральную часть города», — говорится в посте КГК. Горячую воду вернули в дома на улицах Дзержинского, Зайцева, Зеленой и Ястржембского.

Также в ресурсоснабжающей организации отметили, что по адресам Калинина 2, 20/1, 20, Механический 7а и 42 горячая вода не подается из-за неготовности оборудования домов к приему теплоносителя. Кроме того, продолжаются работы по подготовке к отопительному периоду магистрального трубопровода на дома по адресу: Панфилова 17а, 19А, 22а, Отдыха 2б, 2в, 4б, 8, Озерная 3, Луначарского 2, 4, Садовая 8а, 10 и Шевелевская 20.

Список адресов, где подали горячую воду:

  • Дзержинского 2, 6, 5, 7, 9, 6а, 10а, 12, 14, 18а;
  • Губанова 20;
  • Зайцева 3, 4, 8, 6, 6а, 85;
  • Зеленая 1а, 6, 6А, 10, 12;
  • Садовая 50, 103;
  • Отдыха 53, 44;
  • Рабоче-Крестьянская 8, 10, 14;
  • Калинина 18, 16;
  • Чапаева 21;
  • Ястржембского 39а, 40а, 40б.

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В Кургане в микрорайоне Северный горячее водоснабжение вернули в 35 многоквартирных дома. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «В поселке Северный подача горячего водоснабжение производится в 35 многоквартирных домов. Из-за капремонта основной тепломагистрали по улице Правды, которая подает теплоноситель в Северный мы впервые подали ресурс через центральную часть города», — говорится в посте КГК. Горячую воду вернули в дома на улицах Дзержинского, Зайцева, Зеленой и Ястржембского. Также в ресурсоснабжающей организации отметили, что по адресам Калинина 2, 20/1, 20, Механический 7а и 42 горячая вода не подается из-за неготовности оборудования домов к приему теплоносителя. Кроме того, продолжаются работы по подготовке к отопительному периоду магистрального трубопровода на дома по адресу: Панфилова 17а, 19А, 22а, Отдыха 2б, 2в, 4б, 8, Озерная 3, Луначарского 2, 4, Садовая 8а, 10 и Шевелевская 20. Список адресов, где подали горячую воду:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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