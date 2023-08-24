Марочко: ВС РФ уничтожили троих украинских офицеров

24 августа 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Под российский удар попали восемь офицеров, трое убиты, заявил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты уничтожили трех украинских офицеров в ходе ликвидации пунктов управления. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «При огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера», — рассказал Андрей Марочко агентству РИА Новости. При этом сам спикер сослался на собственные источники. По его словам, пятеро офицеров оказались ранены. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывали, что их собственное командование относится к ним как к расходному материалу. При этом сами офицеры на поле боя не выдвигаются. 15 августа российские солдаты также уничтожили офицера нацбатальона «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). На днях российские силы уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении, передает RT.

Российские солдаты уничтожили трех украинских офицеров в ходе ликвидации пунктов управления. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «При огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера», — рассказал Андрей Марочко агентству РИА Новости. При этом сам спикер сослался на собственные источники. По его словам, пятеро офицеров оказались ранены. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывали, что их собственное командование относится к ним как к расходному материалу. При этом сами офицеры на поле боя не выдвигаются. 15 августа российские солдаты также уничтожили офицера нацбатальона «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). На днях российские силы уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении, передает RT.