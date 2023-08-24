Кандидат в тюменские губернаторы готовит пиар-акцию с «Ночными волками»

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Ночные волки у мемориала военным мотоциклистам в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург
«Ночные волки» устроят пробег по инициативе эсера Пискайкина Фото:

После «наезда» внутрипола кандидат в тюменские губернаторы от СР Владимир Пискайкин активизировался на выборах. Он инициировал мотопробег путинских «Ночных волков» по маршруту Тюмень — Ишимский район — Ялуторовск. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. В партии «Справедливая Россия» подтвердили информацию.

«Сам кандидат в колонне не поедет. Он выступит с речью во время старта», — рассказал собеседник агентства из политтусовки. В партии URA.RU сообщили, что «волки» согласились принять участие в пробеге бесплатно.

Поскольку «Ночные волки» — провластный проект, они почти никогда не сотрудничают с оппозицией. Однако Пискайкину все же удалось договориться. На руку сыграла ссора региональных кураторов движения с «Единой Россией», произошедшая несколько лет назад. Точные причины ссоры не раскрываются, однако, по данным агентства, после нее взаимодействие волков и ЕР прекратилось.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Пискайкин стал самым богатым кандидатом в губернаторы предвыборной кампании-2023. При этом, по данным агентства, справедливоросс не стал заниматься кампанией, из-за чего произошел конфликт с тюменским внутриполитическим блоком.

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После «наезда» внутрипола кандидат в тюменские губернаторы от СР Владимир Пискайкин активизировался на выборах. Он инициировал мотопробег путинских «Ночных волков» по маршруту Тюмень — Ишимский район — Ялуторовск. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. В партии «Справедливая Россия» подтвердили информацию. «Сам кандидат в колонне не поедет. Он выступит с речью во время старта», — рассказал собеседник агентства из политтусовки. В партии URA.RU сообщили, что «волки» согласились принять участие в пробеге бесплатно. Поскольку «Ночные волки» — провластный проект, они почти никогда не сотрудничают с оппозицией. Однако Пискайкину все же удалось договориться. На руку сыграла ссора региональных кураторов движения с «Единой Россией», произошедшая несколько лет назад. Точные причины ссоры не раскрываются, однако, по данным агентства, после нее взаимодействие волков и ЕР прекратилось. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Пискайкин стал самым богатым кандидатом в губернаторы предвыборной кампании-2023. При этом, по данным агентства, справедливоросс не стал заниматься кампанией, из-за чего произошел конфликт с тюменским внутриполитическим блоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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