Кандидат в тюменские губернаторы готовит пиар-акцию с «Ночными волками»

24 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

«Ночные волки» устроят пробег по инициативе эсера Пискайкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После «наезда» внутрипола кандидат в тюменские губернаторы от СР Владимир Пискайкин активизировался на выборах. Он инициировал мотопробег путинских «Ночных волков» по маршруту Тюмень — Ишимский район — Ялуторовск. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. В партии «Справедливая Россия» подтвердили информацию. «Сам кандидат в колонне не поедет. Он выступит с речью во время старта», — рассказал собеседник агентства из политтусовки. В партии URA.RU сообщили, что «волки» согласились принять участие в пробеге бесплатно. Поскольку «Ночные волки» — провластный проект, они почти никогда не сотрудничают с оппозицией. Однако Пискайкину все же удалось договориться. На руку сыграла ссора региональных кураторов движения с «Единой Россией», произошедшая несколько лет назад. Точные причины ссоры не раскрываются, однако, по данным агентства, после нее взаимодействие волков и ЕР прекратилось. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Пискайкин стал самым богатым кандидатом в губернаторы предвыборной кампании-2023. При этом, по данным агентства, справедливоросс не стал заниматься кампанией, из-за чего произошел конфликт с тюменским внутриполитическим блоком.

После «наезда» внутрипола кандидат в тюменские губернаторы от СР Владимир Пискайкин активизировался на выборах. Он инициировал мотопробег путинских «Ночных волков» по маршруту Тюмень — Ишимский район — Ялуторовск. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. В партии «Справедливая Россия» подтвердили информацию. «Сам кандидат в колонне не поедет. Он выступит с речью во время старта», — рассказал собеседник агентства из политтусовки. В партии URA.RU сообщили, что «волки» согласились принять участие в пробеге бесплатно. Поскольку «Ночные волки» — провластный проект, они почти никогда не сотрудничают с оппозицией. Однако Пискайкину все же удалось договориться. На руку сыграла ссора региональных кураторов движения с «Единой Россией», произошедшая несколько лет назад. Точные причины ссоры не раскрываются, однако, по данным агентства, после нее взаимодействие волков и ЕР прекратилось. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Пискайкин стал самым богатым кандидатом в губернаторы предвыборной кампании-2023. При этом, по данным агентства, справедливоросс не стал заниматься кампанией, из-за чего произошел конфликт с тюменским внутриполитическим блоком.