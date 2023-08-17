В избиркоме назвали самого богатого кандидата в тюменские губернаторы

Эсер Пискайкин оказался самым богатым кандидатом на пост главы Тюменской области

17 августа 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Владимир Пискайкин заработал в 2022 году 61,5 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Эсер Владимир Пискайкин оказался самым богатым кандидатом в тюменские губернаторы. По данным региональной избирательной комиссии, в 2022 году он заработал около 61,5 млн рублей. Согласно опубликованной информации кандидат от ЛДПР Денис Садовников задекларировал доход в 11,9 млн рублей, коммунист Иван Левченко — 6,88 млн рублей. Действующий глава региона Александр Моор, выдвинувшийся на второй срок, отчитался о доходе в 17,4 млн рублей. Пискайкин также является единственным из кандидатов обладателем зарубежной недвижимости. В декларации эсера указаны две квартиры в Германии (132,4 и 112,9 кв. м.) и доля в квартире в Болгарии (114,4 кв. м.). А также три парковочных места в Германии. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Главу региона будут определять жители юга области, ХМАО и ЯНАО.

Эсер Владимир Пискайкин оказался самым богатым кандидатом в тюменские губернаторы. По данным региональной избирательной комиссии, в 2022 году он заработал около 61,5 млн рублей. Согласно опубликованной информации кандидат от ЛДПР Денис Садовников задекларировал доход в 11,9 млн рублей, коммунист Иван Левченко — 6,88 млн рублей. Действующий глава региона Александр Моор, выдвинувшийся на второй срок, отчитался о доходе в 17,4 млн рублей. Пискайкин также является единственным из кандидатов обладателем зарубежной недвижимости. В декларации эсера указаны две квартиры в Германии (132,4 и 112,9 кв. м.) и доля в квартире в Болгарии (114,4 кв. м.). А также три парковочных места в Германии. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Главу региона будут определять жители юга области, ХМАО и ЯНАО.