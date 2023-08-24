Дрессировщик, которого избил пермский охранник, пошел на поправку

24 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Игоря Корчагина перевели в обычную палату Фото: Московец Илья © URA.RU Здоровье дрессировщика Игоря Корчагина, которого в гостинице Пермского цирка избил сотрудник ЧОПа, стало улучшаться. Пациента из реанимации перевели в обычную палату. «Пациента Корчагина переводим в обычную палату из реанимации, параллельно договариваюсь перевести в отделение реабилитации. Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший, слабость в левой руке. Все понимает, дыхание свободное, без О2», — написал Эдгар Запашный в своем telegram-канале со ссылкой на главного врача пермской больницы. Также врачи отмечают, что сделали невозможное для того, чтобы дрессировщик пошел на поправку. Но до полного выздоровления ему еще далеко. «Я искренне счастлив, что мы можем лечить на международном уровне», — отмечает врач. Дрессировщик был избит сотрудником ЧОПа в гостинице Пермского госцирка в начале июля. Драка, в результате которой был госпитализирован Корчагин, попала на камеры видеонаблюдения. После инцидента в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в причинении вреда здоровью охранник задержан.

Здоровье дрессировщика Игоря Корчагина, которого в гостинице Пермского цирка избил сотрудник ЧОПа, стало улучшаться. Пациента из реанимации перевели в обычную палату. «Пациента Корчагина переводим в обычную палату из реанимации, параллельно договариваюсь перевести в отделение реабилитации. Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший, слабость в левой руке. Все понимает, дыхание свободное, без О2», — написал Эдгар Запашный в своем telegram-канале со ссылкой на главного врача пермской больницы. Также врачи отмечают, что сделали невозможное для того, чтобы дрессировщик пошел на поправку. Но до полного выздоровления ему еще далеко. «Я искренне счастлив, что мы можем лечить на международном уровне», — отмечает врач. Дрессировщик был избит сотрудником ЧОПа в гостинице Пермского госцирка в начале июля. Драка, в результате которой был госпитализирован Корчагин, попала на камеры видеонаблюдения. После инцидента в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в причинении вреда здоровью охранник задержан.