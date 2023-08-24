24 августа 2023

Тюменец забил до смерти своего отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В настоящий момент мужчину задержали Фото:

Житель Тюменской области забил до смерти своего отца. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Конфликт между мужчинами произошел ночью 18 августа.

«По версии следствия, в ночь на 18 августа 2023 года в частном доме, расположенном в селе Аксурка Вагайского района, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 35-летним обвиняемым и его 63-летним отцом произошел словесный конфликт. В результате произошедшей ссоры мужчина подошел к лежащему на диване отцу и нанес ему удары руками по голове. Через некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщают в ведомстве.

Мужчину арестовали. Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия.

Ранее агентство рассказывало о том, что житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюменской области забил до смерти своего отца. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Конфликт между мужчинами произошел ночью 18 августа. «По версии следствия, в ночь на 18 августа 2023 года в частном доме, расположенном в селе Аксурка Вагайского района, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 35-летним обвиняемым и его 63-летним отцом произошел словесный конфликт. В результате произошедшей ссоры мужчина подошел к лежащему на диване отцу и нанес ему удары руками по голове. Через некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщают в ведомстве. Мужчину арестовали. Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия. Ранее агентство рассказывало о том, что житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...