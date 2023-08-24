Тюменец забил до смерти своего отца

25 августа 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

В настоящий момент мужчину задержали Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюменской области забил до смерти своего отца. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Конфликт между мужчинами произошел ночью 18 августа. «По версии следствия, в ночь на 18 августа 2023 года в частном доме, расположенном в селе Аксурка Вагайского района, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 35-летним обвиняемым и его 63-летним отцом произошел словесный конфликт. В результате произошедшей ссоры мужчина подошел к лежащему на диване отцу и нанес ему удары руками по голове. Через некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщают в ведомстве. Мужчину арестовали. Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия. Ранее агентство рассказывало о том, что житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.

Житель Тюменской области забил до смерти своего отца. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Конфликт между мужчинами произошел ночью 18 августа. «По версии следствия, в ночь на 18 августа 2023 года в частном доме, расположенном в селе Аксурка Вагайского района, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 35-летним обвиняемым и его 63-летним отцом произошел словесный конфликт. В результате произошедшей ссоры мужчина подошел к лежащему на диване отцу и нанес ему удары руками по голове. Через некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщают в ведомстве. Мужчину арестовали. Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия. Ранее агентство рассказывало о том, что житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.