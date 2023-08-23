В Тюмени мужчина зарезал отца своей бывшей девушки

Житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Происшествие произошло в августе 2023 года на улице Александра Пушкина.
«По версии следствия, 21-летний обвиняемый решил совершить убийство отца своей бывшей девушки из-за личных неприязненных отношений. <…> Находясь у подъезда жилого дома, расположенного по улице Александра Пушкина в городе Тюмени фигурант проследовал за потерпевшим 1978 года рождения к его квартире и ножом нанес мужчине не менее трех ударов в область шеи и тела», — рассказали в ведомстве.
Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.
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