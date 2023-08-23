В Тюмени мужчина зарезал отца своей бывшей девушки

24 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Происшествие произошло в августе 2023 года на улице Александра Пушкина. «По версии следствия, 21-летний обвиняемый решил совершить убийство отца своей бывшей девушки из-за личных неприязненных отношений. <…> Находясь у подъезда жилого дома, расположенного по улице Александра Пушкина в городе Тюмени фигурант проследовал за потерпевшим 1978 года рождения к его квартире и ножом нанес мужчине не менее трех ударов в область шеи и тела», — рассказали в ведомстве. Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.

Житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Происшествие произошло в августе 2023 года на улице Александра Пушкина. «По версии следствия, 21-летний обвиняемый решил совершить убийство отца своей бывшей девушки из-за личных неприязненных отношений. <…> Находясь у подъезда жилого дома, расположенного по улице Александра Пушкина в городе Тюмени фигурант проследовал за потерпевшим 1978 года рождения к его квартире и ножом нанес мужчине не менее трех ударов в область шеи и тела», — рассказали в ведомстве. Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.