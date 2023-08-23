23 августа 2023

В Тюмени мужчина зарезал отца своей бывшей девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
Следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины Фото:

Житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Происшествие произошло в августе 2023 года на улице Александра Пушкина.

«По версии следствия, 21-летний обвиняемый решил совершить убийство отца своей бывшей девушки из-за личных неприязненных отношений. <…> Находясь у подъезда жилого дома, расположенного по улице Александра Пушкина в городе Тюмени фигурант проследовал за потерпевшим 1978 года рождения к его квартире и ножом нанес мужчине не менее трех ударов в область шеи и тела», — рассказали в ведомстве.

Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.

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Житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за личной неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Происшествие произошло в августе 2023 года на улице Александра Пушкина. «По версии следствия, 21-летний обвиняемый решил совершить убийство отца своей бывшей девушки из-за личных неприязненных отношений. <…> Находясь у подъезда жилого дома, расположенного по улице Александра Пушкина в городе Тюмени фигурант проследовал за потерпевшим 1978 года рождения к его квартире и ножом нанес мужчине не менее трех ударов в область шеи и тела», — рассказали в ведомстве. Тюменца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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