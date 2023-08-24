Аналитики рассказали, в какой школе ЯНАО готовят студентов для лучших вузов страны

Гимназия в Новом Уренгое (ЯНАО) вошла в список лучших школ, в которых готовят студентов для топовых вузов России. В исследовании рейтингового агентства RAEX говорится, что учебное заведение находится на 218 месте.
«Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги школ 2023 года. Лучшая школа Ямало-Ненецкого автономного округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России — гимназия в Новом Уренгое (218 строка)», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Новоуренгойская гимназия в 2022 году заняла 275-е места в рейтинге школ УрФО, подготовивших наибольшее количество выпускников, поступивших в различные вузы РФ. Также в топ-20 вошла и Обдорская гимназия в Салехарде.
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