Аналитики рассказали, в какой школе ЯНАО готовят студентов для лучших вузов страны

Ученики гимназии в Новом Уренгое поступают в лучшие вузы страны

25 августа 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Гимназия в Новом Уренгое вошла в список лучших школ страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гимназия в Новом Уренгое (ЯНАО) вошла в список лучших школ, в которых готовят студентов для топовых вузов России. В исследовании рейтингового агентства RAEX говорится, что учебное заведение находится на 218 месте. «Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги школ 2023 года. Лучшая школа Ямало-Ненецкого автономного округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России — гимназия в Новом Уренгое (218 строка)», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что Новоуренгойская гимназия в 2022 году заняла 275-е места в рейтинге школ УрФО, подготовивших наибольшее количество выпускников, поступивших в различные вузы РФ. Также в топ-20 вошла и Обдорская гимназия в Салехарде.

Гимназия в Новом Уренгое (ЯНАО) вошла в список лучших школ, в которых готовят студентов для топовых вузов России. В исследовании рейтингового агентства RAEX говорится, что учебное заведение находится на 218 месте. «Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги школ 2023 года. Лучшая школа Ямало-Ненецкого автономного округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России — гимназия в Новом Уренгое (218 строка)», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что Новоуренгойская гимназия в 2022 году заняла 275-е места в рейтинге школ УрФО, подготовивших наибольшее количество выпускников, поступивших в различные вузы РФ. Также в топ-20 вошла и Обдорская гимназия в Салехарде.